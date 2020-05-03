طرق السيطرة على ضغط الدم خلال العزل

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

ارتفاع ضغط الدم مشكلة شائعة، ويمكن أن تكون خطيرة إذا لم يتم التعامل معها جيداً. وبحسب التقارير الطبية يعتبر الضغط المرتفع من المشاكل التي ترتبط بالدرجة الشديدة من أعراض فيروس كورونا في حال الإصابة به.

ونظراً لأن العزل بالبيت يضع ضغوطاً جديدة على كثير من الناس، فيمكن السيطرة على ضغط الدم، حسب ما جاء فى موقع "24 الإماراتي":

- تخفيف الملح يساعد على ضبط الضغط.

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- التمارين الرياضية من العوامل الرئيسية للسيطرة على ارتفاع الضغط.

- الإقلاع عن التدخين من الإجراءات الفعّالة في تخفيف مشكلة ضغط الدم المرتفع.

- تناول الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على نسبة كاكاو أكثر من 60 بالمائة يساعد على توسعة الشرايين، وتخفيف ضغط الدم المرتفع.

- تقليل مشروبات الكافيين مثل القهوة والصودا والشاي.