رغم كورونا.. الصين تعيد فتح شارع متخصص في بيع الحشرات (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - أعادت الصين، افتتاح أحد الشوارع الذي اشتهر بمحلات بيع وتقديم وجبات الحشرات، بعد شهرين من الغلق بسبب انتشار فيروس كورونا، بحسب ما أكدته صحيفة "Daily mail" البريطانية.

ويقدم الباعة في السوق الليلي اليومي، في ناننينغ العديد من الوجبات الخفيفة، مثل الأخطبوط المشوي ، وجراد البحر الحار ، والزلابية على البخار وكعك الأرز.

ولكن أكثر ما يشتهر به الشارع هو وجبات " الحشرات"، حيث تطبخ أكشاك الطعام، وجبات من البق، والعناكب ودود القز.

يقع شارع طعام Zhongshan Road في عاصمة مقاطعة قوانغشي، وقد أغلق مؤقتًا في نهاية شهر يناير عقب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، الذي بدأ على بعد 1350 كيلومترًا من هذه المنطقة في مقاطعة ووهان.

شارع الطعام هو معلم سياحي رئيسي لمقاطعة قوانغشي، ويفتتح كل يوم من الساعة 6 مساءً، ويسمح الآن بحد أقصى 3000 شخص في الشارع فقط، للحد من التجمعات ومنع انتشار فيروس كورونا.

ويتناوب البائعين على محلاتهم للحد من التجمعات وبحسب وكالة أنباء شينخوا ، يُسمح لكل مجموعة بالعمل لمدة أسبوع قبل أن تتولى الأخرى المسؤولية .

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وتم الفصل بين الأكشاك بمسافة 1.8 متر، ويستخدم الزبائن الأدوات الصحية، من مطهرات وكمامات، بالإضافة إلى قياس درجة الحرارة قبل دخول الشارع.

وبحسب إحدى البائعات في الشارع، فإن حجم المشترين تقلص إلى النصف تقريبا.

ولا تزال بعض الأكشاك تقدم وجبات الحشرات، من الجنادب، والصراصير، والخنافس المائية، والعناكب، ودودة القز وغيرهم.

وتشمل المواد الغذائية الغريبة الأخرى في السوق نجوم البحر المشوق وقنافذ البحر.

وبدأ ظهور الفيروس التاجي، من مدينة ووهان الصينية في ديسمبر الماضي، من سوق المأكولات البحرية والحشرات في المدينة.

وتم توجيه الاتهام إلى الصين أنها تقف وراء انتشار الفيروس، بسبب عادات الطعام الغريبة لشعبها، وخاصة أكل الخفاش، الذي يعتقد أنه حامل الفيروس المستجد.