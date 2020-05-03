تناول هذه الأطعمة على مائدة السحور.. للشعور بالشبع طوال نهار رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

خلال شهر رمضان الكريم، يشعر الصائمون بالجوع طوال نهار رمضان، لذلك يبحث الجميع عن الأطعمة والمشروبات التي تساعدنا على الشعور بالشبع طوال نهار رمضان.

وذكرت الدكتورة فرح حسين، استشاري التغذية العلاجية والإكلينيكية لـ"الخليج 365"، الأطعمة والمشروبات التي تساعد على الشبع طوال نهار رمضان، وهي:

- البيض والزيتون والتونة، تعتبر من عناصر الدهون الصحية التي تساعد على الشعور بالشبع.

- الفول، حيث يعتبر من أشهر الوجبات الأساسية في رمضان على مائدة السحور، ويحتوي أيضا على البروتينات والألياف، ما يساعد على عدم الشعور بالجوع.

- المكسرات، تعتبر من أفضل الأطعمة التي تمنح الشعور بالامتلاء.

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- يساعد تناول الأفوكادو على وجبة السحور على الشعور بالشبع طوال فترة الصيام.

- يجب تناول ثمرتي فاكهة من التفاح أو البطيخ أو الفراولة، لاحتواء هذه الفاكهة على نسبة عالية من الماء.

- الحرص على تناول عنصر النشويات معقدة، كالعيش البلدي أو توست بني أو حبوب كاملة أو شوفان أو بليلة.

- يجب تناول الخس والخيار والفلفل والطماطم، لاحتوائها على نسبة كبيرة من الماء.

- الموز والكنتالوب والأناناس والجوافة، لاحتوائهم على عنصر البوتاسيوم.