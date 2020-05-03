للحد من الشعور بالعطش.. أطعمة ومشروبات يجب تناولها على السحور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

سفرة السحور يجب أن تضم الأطعمة والسوائل التي تعمل على تجنب العطش خلال نهار رمضان.

لذا نقدم لكم مجموعة من المشروبات والأطعمة التي تقلل الإحساس بالعطش خلال الصيام، وفق ما ذكرته الدكتورة فرح حسين، استشاري التغذية العلاجية والإكلينيكية لـ"الخليج 365".

- الفراولة:

من أبرز الفواكه التي تحتوي على نسبة وفيرة من المياه، لذلك ينصح بتناول عصير الفراولة بعد وجبة السحور، للتقليل من الشعور بالعطش خلال نهار رمضان.

- اللبن الرايب أو الحليب:

يساعد اللبن الرايب في الشعور بالشبع وعدم الشعور بالعطش طوال نهار رمضان، وللحفاظ على الوزن، ويفضل اختياره من الأنواع خالية الدسم.

- الماء:

يفضل تناول الماء في الفترة من الإفطار حتى السحور، لتجنب الشعور بالعطش أثناء الصيام ولمنح الجسم كمية كافية من السوائل تساعده على محاربة العطش.

- البطيخ:

ينصح بتناول عصير البطيخ عند وجبة السحور لاحتوائه على نسبة كبيرة من الماء، التي تساعد على ترطيب الجسم والشعور بعدم العطش خلال نهار رمضان.

- الكنتالوب:

يعتبر الكنتالوب من الفاكهة المهمة التي يجب عليك وضعها على مائدة السحور، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الماء، وبالتالي يساعد على مكافحة الحرارة والعطش خلال نهار رمضان.

- التفاح:

يعد التفاح من أفضل أنواع الفاكهة التي يمكنك تناولها على السحور في شهر رمضان الكريم، نظراً لاحتوائها على نسبة عالية من الماء والألياف التي تزيد من إحساس الشبع وعدم الشعور بالعطش خلال نهار رمضان.

- الموز:

من أبرز الفواكه المهمة، نظرا لاحتوائها على عنصر البوتاسيوم الذي يساعد على منع الإحساس بالعطش.

- التمر:

يحتوي على عنصر البوتاسيوم، ويساعد ذلك في الحد من الشعور بالعطش.

- اليانسون:

من المشروبات العشبية التي تقلل من الشعور بالعطش في نهار رمضان، لذلك يفضل تناول كوب من اليانسون بعد وجبة السحور.

- الكركديه:

يساعد عصير الكركديه على تعويض الجسم عن السوائل التي يفقدها خلال النهار ويمنع جفاف الجسم، وأيضا للتغلب على الشعور بالعطش.