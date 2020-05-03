سلي نفسك.. الأبراج تخبرك عن وضعك المالي والمهني والعاطفي لهذا الأسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - شيماء مرسي
هل تودون معرفة ماذا يخبئه لنا الحظ؟.."لايف ستايل الخليج 365"يقدم لكم توقعات الأبراج لهذا الأسبوع مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".
-برج الحمل(21 مارس- 19 أبريل) :
عاطفياً: تشعر هذا الأسبوع بالمشاحنات والمشاكل مع شريك حياتك، حاول التحلي بالهدوء والصبر.
مهنياً: تشعر بطاقة إيجابية في مجال عملك، سوف تجني ثمار تعبك ومجهودك الفترة الماضية، وتحصل على مكاسب رائعة.
ماديًا: تمر بأزمة مالية تجعلك تشعر بالضيق، وعدم الرغبة في الذهاب مع أصدقائك للتنزه أو السينما.
- برج الثور (21 أبريل-21 مايو):
عاطفياً: الحظ ليس حليفك على الصعيد العاطفي، تشعر بالغضب من تصرفات شريك حياتك معك وتفكر في الإنفصال عنه.
مهنياً: حاول التخلص من مشاعر الحقد المسيطرة عليك، لأنه قد يصعب على زملائك التعامل معك في العمل.
ماديًا: لتحسين وضعك المادي، تفكر في السفر إلى دول أخرى، لكن عليك التفكير جيدا قبل اتخاذ القرارات.
- برج الجوزاء (21 مايو- 21 يونيو ) :
عاطفياً: تواجه بعض المشاكل مع شريك حياتك، تجعلك تشعر بالإحباط لذا عليك التفكير جيدا لإيجاد حلول لهذه المشكلة.
مهنياً: تشعر بطاقة كبيرة لذلك عليك استغلالها في التقدم في عملك.
ماديًا: تشعر بالضيق بسبب سوء الأوضاع المالية، لذا تفكر في إيجاد مصدر دخل أخر.
-برج السرطان (22 يوليو- 22 يونيو ):
عاطفياً: تشعر بالإعجاب نحو شخص ما في عملك، ولكن حاول التقرب منه لمعرفة شخصيته جيدا.
مهنياً: عليك التركيز لإنجاز مهام عملك، ولا تلتفت لما يقولونه أصدقاء السوء لأنهم يريدون إحباطك.
ماديًا: على مدار هذا الأسبوع، تشعر بالنجاح في وظيفتك والتميز بأفكارك عن زملائك في العمل.
-برج الأسد (22 يوليو- 22 أغسطس ) :
عاطفياً: في هذا الأسبوع، تسيطر عليك رغبة تأجيل الالتقاء بشريك حياتك، لتقييم علاقتكما جيدا.
مهنياً: تحتاج أخذ قسط من الراحة والسفر لتغيير روتينك اليومي.
ماديًا: تشعر بضائقة مالية، حاول التخلص من التوتر والطاقة السلبية والتحلي بالصبر والهدوء قدر الإمكان.
برج العذراء (23 أغسطس -22 سبتمبر ) :
عاطفياً: أسبوع مميز على الصعيد العاطفي، تقضي يوم مميز مع شريك حياتك.
مهنياً: على مدار هذا الأسبوع، تشعر بعدم التركيز وتشتيت الذهن في العمل، مما يوقعك في الكثير من الأخطاء المهنية.
ماديًا: الحظ ليس حليفك ماديا، تتعثر أحوالك المادية، عليك التفكير جيدا في إيجاد حلول للحصول على الأموال.
-برج الميزان (23 سبتمبر -23 أكتوبر ) :
عاطفياً: على مدار هذا الأسبوع، تشعر ببعض الضغوطات التي تتسبب في توتر علاقتك مع شريك حياتك، لذلك يجب التحلي بالهدوء.
مهنياً: الحظ حليفك تؤتي ثمار جهودك في العمل التي طالما انتظارتها منذ فترة كبيرة.
ماديًا: تحصل على مكاسب مالية وتستطيع تجاوز ضغوطات عملك بسهولة.
-برج العقرب (23 أكتوبر- 22 نوفمبر ) :
عاطفياً: عليك تقديم بعض التنازلات لشريك حياتك، ليسود الود والتفاهم بينكما.
مهنياً: تشعر بالإحباط هذا الأسبوع، بسبب مهام عملك الكثيرة التي يجب عليك إنجازها.
ماديًا: ستتحسن الأحوال المادية وتلبي احتياجات العائلة التي تنتظرها من فترات طويلة.
-برج القوس (22 نوفمبر -21 ديسمبر ) :
عاطفياً: على مدار هذا الأسبوع عليك التحكم في انفعالاتك مع شريك حياتك، حتى لا تخسره.
مهنياً: عليك الحذر من أصدقائك في العمل قد يحاولون إيقاعك في الأخطاء.
ماديًا: حان الوقت للبدء في مشروع جديد، لكن حاول أن تقوم بترتيب أفكارك أولاً لتصل إلى نتائج مبهرة.
-برج الجدي(22 ديسمبر- 19 يناير ):
عاطفياً: الحظ حليفك على الصعيد العاطفي، تستعد لترتيب نزهة مع شريك حياتك.
مهنياً: تستمتع هذا الأسبوع بتنفيذ أفكارك والبحث والتواصل مع زملائك في العمل.
ماديًا: تنفق أموالا كثيرا على التسوق، كن حذرا وتصرف بحكمة.
-برج الدلو (22 ديسمبر- 19 يناير ):
عاطفياً: في هذا الأسبوع، يلفت انتباهك شخص غريب، عليك التفكير جيداً قبل اتخاذ أي قرار.
مهنياً: عليك طلب أجازة من عملك، لأخذ قسط من الراحة لاستعادة نشاطك وصحتك.
ماديًا: لتحسن وضعك المادي، ترغب فى القيام بمشروع جديد لزيادة دخلك.
-برج الحوت(19 فبراير -20 مارس )
عاطفياً: تشعر بطاقة كبيرة قد تساعدك في التفكير جيداً بشأن علاقتك بشريك حياتك.
مهنياً: تشعر بالتوتر نتيجة مشاكل العمل مع زملائك، لذلك حاول التفكير بهدوء لايجاد الحلول المناسبة.
ماديًا: تتحسن جميع أحوالك المالية، لذلك احذر من الحسد.
كانت هذه تفاصيل خبر سلي نفسك.. الأبراج تخبرك عن وضعك المالي والمهني والعاطفي لهذا الأسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.