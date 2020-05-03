الامارات | 5 إرشادات لمرضى السرطان في رمضان

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شكرا لقرائتكم خبر عن 5 إرشادات لمرضى السرطان في رمضان والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كل حالة من حالات مرض السرطان لها خصوصيتها في التعاطي مع الصيام، وذلك تبعاً لطبيعة الحالة ودرجة المرض وطبيعة العلاج الذي يخضع له المريض. لذا فإن صيام مريض السرطان يتوقف على استشارة الطبيب ومعرفة إمكانية الصوم من عدمه، وأكدت الأخصائية في علاج الأورام في المستشفى السعودي الألماني، الدكتورة ريهام عمر، على وجود العديد من العوامل التي تحكم صيام مرضى السرطان، مشيرة إلى مجموعتين من المرضى: الأولى يمكنها الصيام، والمجموعة الثانية ممنوعة من الصيام على نحو تام. وقدمت أبرزت خمسة إرشادات يجب أن يعرفها مريض السرطان لتكون دليله خلال شهر رمضان المبارك.
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