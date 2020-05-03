الامارات | الأستراليون خائفون من «صدمة» عند العودة إلى العمل

شكرا لقرائتكم خبر عن الأستراليون خائفون من «صدمة» عند العودة إلى العمل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت خبيرة في علم نفس الصحة المهنية: «إن التغيير المفاجئ من العمل في المنزل إلى العمل في مكاتب بوسط المدينة، قد يثير صدمة ثقافية بين الموظفين الأستراليين».

وقد تحظى العائلات في جميع أنحاء أستراليا قريباً بتحفيف للقيود، التي أجبرتهم على البقاء في منازلهم ل أسابيع عدة، لوقف انتشار فيروس «كورونا» (كوفيد-19).

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وأفادت وكالة الأنباء الأسترالية بأن الحكومة الوطنية أجرت أول من أمس نقاشاً حول تخفيف إجراءات مكافحة فيروس «كورونا» في أستراليا. وفي حين أن العديد من الموظفين على استعداد للعودة إلى حياتهم المهنية قبل تفشي الوباء، فإن آخرين قد يعانون صدمة بسبب هذا التحول. وقالت أستاذة علم النفس بجامعة جريفيث، بولا بروغ: «أعتقد أن معظم الناس سيستمتعون بالعودة إلى العمل من أجل الجانب الاجتماعي، ورؤية الزملاء مجدداً، والخروج من المنزل والوجود في المكتب مرة أخرى». وتابعت: «لكن بالنسبة للبعض قد يكون هذا التغيير صعباً، وقد يكون بمثابة صدمة ثقافية». وأضافت: «فجأة قد تجد نفسك في غرفة كبيرة، مليئة بـ20 أو 30 شخصاً، ربما في اجتماع أو بيئة تعليمية. لأنك كنت بمفردك كثيراً، قد يكون الأمر أكثر غرابة ما كان عليه من قبل. ولكن هذا الإحساس سيزول».

الحكومة الوطنية أجرت نقاشاً حول تخفيف إجراءات مكافحة فيروس «كورونا» في أستراليا.

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