الامارات | «سوثبي» تستأنف عروض الفنون المعاصرة أواخر يونيو

شكرا لقرائتكم خبر عن «سوثبي» تستأنف عروض الفنون المعاصرة أواخر يونيو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستأنف دار «سوثبي» للمزادات عروض الفنون المعاصرة المؤجلة في نيويورك في أواخر يونيو، إذا تم رفع قيود معينة متعلقة بفيروس «كورونا»، طبقاً لما ذكرته الدار في بيان نشر، أول من أمس. وذكرت الدار أن مزادات الفنون المعاصرة والانطباعية والحديثة، التي كانت مقررة في بادئ الأمر في مايو، من المقرر أن تكون في الأسبوع الأخير من يونيو، اعتماداً على ما إذا كانت السلطات المعنية ستخفف بعض القيود أم لا. وتابعت الدار أن الزائرين يمكن أن يتوقعوا «إجراءات احترازية إضافية»، لضمان سلامتهم. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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