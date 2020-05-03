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الامارات | بيبر وغراندي يغنيان معاً لدعم العاملين بالصحة

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لوس أنجلوس - رويترز 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقدم نجما أغاني البوب: جاستن بيبر، وأريانا غراندي، عملاً غنائياً مشتركاً للمرة الأولى، لتمويل منح لأطفال موظفي الصحة والطوارئ العاملين في الخطوط الأمامية لمكافحة فيروس .

وأعلن المغنيان على «إنستغرام»، أول من أمس، أن الأغنية المشتركة، التي تحمل اسم «ستك وذ يو» (نحن بجانبك)، ستطرح في الثامن من مايو الجاري. ويبلغ عدد متابعي بيبر وغراندي 316 مليون شخص على «إنستغرام».

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وستخصص إيرادات بث وبيع الأغنية لمؤسسة معنية برعاية أطفال العاملين في قطاع الصحة، بهدف تمويل مساعدات ومنح دراسية لهم.

ولم يقدم بيبر (26 عاماً)، وغراندي (26 عاماً)، وهما من أشهر المغنين الشبان في الولايات المتحدة، أغنية مشتركة من قبل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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