10 فساتين تبرز أنوثة هنا شيحة

القاهرة - لايف ستايل
تصدرت الفنانة هنا شيحة مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما أدلى الفنان أحمد فلوكس ببعض التصريحات حول انفصاله عن هنا شيحة خلال لقائه ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة".
تتميز الفنانة هنا شيحة باختيارها الراقي للفساتين التي تظهر بها في المهرجانات السينمائية، و تعتمد على إبراز جمالها وقوامها الرشيق.
وتتمع هنا شيحة باللمسات الجمالية الجذابة حيث ترتكز على قصات الشعر وفقًا للموضة، كما تميل إلى الشعر القصير المموج باللون الذهبي.
وتفضل هنا شيحة ارتداء الفساتين ذات الألوان الزاهية والفاتحة مثل الأبيض والذهبي والبرتقالي.
كما تستكمل إطلالتها الأنيقة بمجموعة من المجوهرات بشكل جمالي يخطف الأنظار دائما.
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