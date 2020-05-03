لايف ستايل

شاهد منة فضالي تتألق بإطلالة كاجوال بـ جمبسوت مختلف

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نشرت الفنانة منة فضالي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال أنيقة.

وظهرت بها منة فضالى، بجمبسوت جينز باللون الأزرق الغامق الذى يبرز جمالها، ومرتدية حقيبة باللون البنى على طريقة الكروس التى تتناسب مع إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت منة فضالى فى الماكياج على جمال بشرتها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الفاتح الذى يبرز جمالها.

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ووضعت باروكة باللون الأسود على شعرها تتناسب مع إطلالتها المختلفة.

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