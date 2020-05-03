هل طلب خلع حذاء الضيف من الإتيكيت؟

القاهرة - لايف ستايل
بعض الضيوف لا ينتبهون لخلع أحذيتهم قبل الدخول للمنزل ، وهذا الأمر مزعج بالنسبة لي ، هل من الإتيكيت أن أطلب منهم خلع الحذاء قبل وصولهم أو عند دخولهم إلى المنزل ؟ ماذا أفعل؟
أجابت على هذا السؤال خبيرة الإتيكيت شيما مرسي قائلة : ليس من الاتيكيت ان تطلبي من الضيف خلع حذاءه قبل دخوله لمنزلك أو انك تخبريه برغبتك في ذلك قبل الحضور بأي وسيلة ، ولكن في هذه الحالة يجب ان توفر لضيوفك أحذية منزلية جانب الباب ليتفهم هذه الرغبة بدون طلب منكِ ، لأنه ليس من اللائق ان يجلس الضيف حافي القدمين في منزلك
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