أجمل موديلات فساتين زفاف صيف 2020

تختار الكثير من العرائس إقامة حفل الزفاف في فصل الصيف، نظراً لاعتدال الطقس واختلاف الأماكن التي يُمكن إقامة الزفاف بها، مثل الأماكن المفتوحة كالشواطئ والحدائق.

وإذا كان اختياركِ قد وقع فصل الصيف لإقامة حفل زفافكِ، وتبحثين عن موديلات فساتين الزفاف الأنيقة لاختيار تصميمكِ المُفضل من بينها، جمعت لكِ في هذا الألبوم أجمل فساتين موديلات زفاف صيف 2020.



فستان زفاف تول من تصميم جورج حبيقة Georges Hobeika

يتميز هذا التصميم الأنيق للمُصمم جورج حبيقة ببساطته وأناقته، للعروس التي تفضل فساتين الزفاف المُصممة من الطبقات، حيث تم تصميم صدر الفستان من الدانتيل المُطرز بالخرز الأبيض، أما تنورة الفستان، فهي مكونة من طبقات من التول تتدرج حسب الطول، مع ذيل طويل من التول ينسدل خلف العروس.

فستان قصيرمن تصميم أوسكار دى لارنتا

إذا كان اختيارك قد وقع على إقامة حفل زفاف في مكان مفتوح مثل شاطئ البحر أو أحد الحدائق، يمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم المميز من اوسكار دى لارنتا Oscar de la Renta ، لفستان كب قصير مكون من طبقات منفوشة من التول الأوف وايت.

فستان زفاف من التول والكريب من طوني ورد

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تُفضل بعض العرائس فستان الزفاف بالبسيطة ذات التصميم العمودي، نظراً لسهولة الحركة بها، إضافة إلى بساطتها وأناقتها.

وإذا كنتِ تٌفضلين هذا التصميم، يمكنكِ الاستعانة بهذا الفستان الأنيق للمصميم طوني ورد، لفستان يجمع بين الكريب الأبيض، مع التول الأبيض المُطرز على الأكمام الطويلة، وذيل الفستان الطويل المسندل.

فستان زفاف دانتيل من جورج شقرا

يُعد الدانتيل من أجمل الأقمشة المُستخدمة في تصميم فساتين الزفاف، خاصة فساتين الزفاف الصيفية.

وفي هذا التصميم الأنيق، استعان المُصمم جورج شقرا بأقمشة الدانتيل المطرزة بالورود الكبيرة، لتصميم فستان وان شولدر، كما استخدم الريش في تزيين الكم القصير للفستان، خاصة وأن الريش يُعد من الصيحات الرائجة في أزياء 2020.



فستان زفاف كب من تصميم ريم عكرا

إذا كنتِ تُفضلين فساتين الزفاف المنفوشة، وتبحثين عن موديل مُميز لفستان زفاف أنيق، يمكنكِ الاستعانة بتصميم ريم عكرا، لفستان كب مُصمم من التول المُطرز، مع تنورة مفتوحة من الأمام تبرز الساق، لإطلالة عصرية مُميزة.

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