الامارات | النمساويون طوابير أمام صالونات الحلاقة مع تخفيف قيود "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن النمساويون طوابير أمام صالونات الحلاقة مع تخفيف قيود "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توافد النمساويون على صالونات تصفيف الشعر ومستحضرات التجميل التي أعادت السلطات فتحها أمس، للاستمتاع بتخفيف إجراءات العزل العام التي استمرت لسبعة أسابيع بسبب تفشي فيروس كورونا، على الرغم من أن هذه الخطوة ربما تكون سببا في تفشي العدوى مجددا. لكن لوحظ وقوفهم طوابير امام محلات التزيين نظرا للقوانين الصارمة في دخول هذه المحال.

وسارعت النمسا مبكرا إلى اتخاذ إجراءات للحد انتشار المرض إذ أغلقت المطاعم والحانات والمسارح والمدارس ومتاجر السلع غير الأساسية وأماكن التجمع الأخرى، مما ساعد على تقليل الزيادة اليومية في العدوى إلى أقل من واحد في المئة. وسجلت النمسا 15500 حالة إصابة و589 حالة وفاة بكورونا حتى الآن.

وقالت جيرتروت شوبرت، وقد بدت عليها السعادة الغامرة بعد قص وصبغ شعرها في صالون هير كونسيبت في فيينا الذي كان الحجز فيه كامل العدد لمدة ثلاثة أسابيع مقبلة، "بعد سبعة أسابيع لم يكن من الممكن فيها تحديد موعد، كنت محظوظة كثيرا للحصول على أول موعد مع مصفف شعري".

وخففت النمسا قيود العزل العام أمس الجمعة، قائلة إن الجمهور لم يعد بحاجة إلى سبب، مثل التسوق أو ممارسة الرياضة، لمغادرة منازلهم.

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