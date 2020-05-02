تقرير يكشف أبرز المواصفات والأحداث الفلكية لمواليد برج الثور على مدار الأسبوع

مواصفات برج الثور

يتميز مولود برج الثور بشخصيته القويّة الصلبة فهو إنسان صبره طويل وهمته عالية، نادراً ما يصاب بالإحباط أو اليأس، يسعى بخطوات ثابتة وبطيئة لتحقيق أهدافه بنجاح أكيد، فهو إنسان دؤوب محب لعمله ومخلص في أدائه ودقيق في تنفيذه، يحبّ أن يتقن كلّ عمل يوكل إليه بمثاليّة عالية ممّا يجنبه الوقوع في النقد من مدرائه في العمل، واثق في قدراته محب لعمله ويجتهد فيه لأقصى حد لإخراجه بأفضل صورة نقاط القوة في شخصيته تشمل أنه موثوق، أما نقاط ضعفه فتشمل أنه عنيد وامتلاكي، وهو قادر على رؤية الحياة من منظور واقعي ، ويمكن اعتبار العناد الذي يمكن أن يكون من نقاط ضعفه سمة إيجابية لديه؛ لأنّه يمكّنه من البقاء في نفس المشاريع لسنوات أو حتى الانتهاء منها، مما يجعلهم أرباب عمل ممتازين، وأصدقاء رائعين، وطويلي الأجل، ولهذا البرج أيضاً حب الجمال، والجاذبية، والرضا، والامتنان.

أبرز الاحداث الفلكية عن هذا الأسبوع:

ثلاثة احداث فلكية تطبع هذا الاسبوع المميز بتاثيراته

الحدث الاول وجود عطارد الى جانب الشمس واورانوس في الثور ما يعني ان مواليد الابراج الترابية سوف تنعم بإنفراج ملموس وتعاطف كبيرا وتحصد الدعم والتقدم فتستعيد حماستها وتكون فترة ايجابية ومناسبة للاعمال التجارية والمالية والملفات والاوراق وكل ما يتعلق بالتواصل والاتصال مع الاخرين والتنقلات والتبادلات المصرفية وغيرها.

الحدث الثاني المثلث الفلكي بين القمر من العذراء والشمس من الثور ما يجعل مواليد الابراج الترابية تعيش فترة جيدة وترتفع المعنويات وتستعيد سيطرتك وتحقّق نجاحاً باهراً.

الحدث الثالث المربع الفلكي بين القمر من العقرب والشمس من الثور ما يعني انها ايام مميزة بايجابياتها واحداثها ووعودها لكل من مواليدالسرطان العقرب والحوت .

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كذلك تسجل بداية الاسبوع السبت والاحد وجود القمر في برج العذراء الترابي الذي يشكل مثلثا فلكيا بين القمر من العذراء والشمس من الثور ما يجعل مواليد الثور والجدي تتمتع ببراعة ذهنية تسمح لهم بالإعلان عن افكارهم ثم تنفيذها بمهارة الاثنين الثلاثاء القمر في برج الميزان الهوائي ويقدم فسحة امل ونجاح وارتياح لمواليد برج الميزان الجوزاء والدلو الاربعاء والخميس القمر في العقرب المائي يشكل مربعا فلكيا مائيا مع الشمس من برج الثور ما يعني اجواء اكثر من رائعة سترافق كل من مواليد السرطان العقرب والحوت.نختم الاسبوع يوم الجمعة مع انتقال القمر الى برج القوس الناري فتتحسن ظروف مواليد الابراج النارية فتتمتع ببراعة ذهنية تسمح لهم بالإعلان عن افكارهم ثم تنفيذها بمهارة.

بالنسبة الى تحركات الكواكب الشمس عطارد واورانس في الثور الزهرة في الجوزاء المريخ وزحل في الدلو المشتري وبلوتون في الجدي .

هابي برثداي لمواليد برج الثور وعقبال مية سنة من النجاح والتقدم بانتظار مولود ها الاسبوع فتدخل عاماً مناسباً واستثنائياً من الوعود والنجاحات الكثيرة تتخلص خلاله من كل ما كان يزعجك وتنطلق نحو تحقيق الاهداف وسصبح لديك أمل جديد ان مواقع الكواكب تشير إلى أغلبية ساحقة لتأثيرات إيجابية من كوكب بلوتو والمشتري من برج الجدي الترابي الصديق . كذلك سوف يفتح هذا العام الأبواب أمام مكافآت ممتازة لاسيّما إذا كنت من مواليد أيار فتكسر القيود وبالتالي تجد نفسك محرراً لتتخطى العراقيل ولتجرّب أموراً مختلفة ومهمة كما تحمل لك الاثيرات الايجابية عملية شراء او عملية استثمارية مهمة تدر عليك الارباح كما تتحدث هذه السنة عن عائدات مالية تتوفر لك اكثر من السابق كما ان وجود المشتري في الجدي امر مهم جدا يخدم مصالحك ويعدك بازدهار مالي ومهني ومعنوي وعاطفي الف مبروك الف مبروك وعقبال المية سنة يا رب.

مولود الثور لا يتفق مع مواليد الحمل والأسد.

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