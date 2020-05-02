حسب الفئة العمرية.. تعرف على الأعراض الخطيرة لكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

يصيب فيروس كورونا مختلف الأعمار لكن الأعراض التي تشير إلى أن الإصابة شديدة تختلف من فئة عمرية لأخرى. ولا يزال غسل اليدين جيداً وباستمرار أول وأهم طرق الوقاية من الفيروس. إليك العلامات والأعراض الخطيرة التي تنبغي مراقبتها لدى المصاب حسب سنه، حسب ما جاء فى موقع "24 الإماراتي".

أكبر من 60 سنة. 80 بالمائة ممن احتاجوا رعاية داخل المستشفيات بعد إصابتهم بكورونا تزيد أعمارهم عن 65 عاماً. وبحسب دراسة لمجلة "جاما" الطبية 40 بالمائة من مصابي هذه الفئة العمرية يعانون من متلازمة ضيق التنفس، وهي مشكلة تحدث للرئتين، وتزيد احتمالات الوفاة بدرجة كبيرة. من أهم أعراض الخطر التي تنبغي مراقبتها: النوم ساعات أطول من المعتاد، واللامبالاة والارتباك، والتوقف عن الكلام مع المحيطين، والسقوط.

بين 40 و50 سنة. احتمالات الوفاة لدى هذه الفئة العمرية بسبب مضاعفات كورنا تظل مرتفعة نسبياً لكنها ليست مثل الفئة العمرية الأكبر. ويرتبط الخطر بجلطات الدم والأزمات القلبية حتى إذا كانت الأعراض التنفسية للإصابة بالفيروس خفيفة إلى متوسطة. لذلك تنبغي مراقبة صحة الأوعية الدموية جيداً.

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بين 18 و40 سنة. سجّلت هذه الفئة العمرية نسبة وفيات قليلة جداً بسبب فيروس كورونا، ويميل المصابون من هذه المرحلة العمرية إلى الشكوى من أعراض خفيفة مقارنة بمن تخطوا الـ 40. وتعتبر الجلطات الدموية نادرة في هذه الفئة العمرية، وتحدث عادة لمن هم بين الـ 30 والـ 40 من مصابي كورونا.

أقل من 18 سنة. حسب التقارير، 90 بالمائة ممن أظهرت الفحوصات إصابتهم بكورونا من هذه الفئة لم تظهر لديهم أعراض الإصابة أو ظهرت بدرجة خفيفة. وتشبه أعراض الإصابة نزلات البرد: سيلان الأنف، وارتفاع الحرارة، والسعال، وفي بعض الأحيان القيء والإسهال.

وقد تم رصد بعض الأعراض الخاصة بفئة الأطفال أو من هم أقل من 18 سنة، أهمها: تحول لون أصابع القدم إلى البنفسجي قبل ظهور أعراض المرض الأخرى.

وقد دعت منظمة الصحة العالمية إلى مزيد من البحث والتحقيق في وجود صلة بين إصابة الأطفال في سن أقل من 5 سنوات بالفيروس وبين مرض "كاواساكي"، وتتضمن أعراضه: "الحمى والطفح الجلدي وتورم اليدين والقدمين وتهيج واحمرار بياض تضخم العينين، وتورم الغدد الليمفاوية في الرقبة، وتهيج والتهاب في الفم والشفاه والحنجرة ". وتعتبر هذه الأعراض نادرة الحدوث عند الإصابة بكورونا، لكنها من بين الأعراض الخطيرة التي تنبغي مراقبتها.

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