مكياج وتسريحات شعر دانييلا رحمه بطلة مسلسل أولاد آدم

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 مايو 2020 06:56 مساءً - تبرز النجمة دانييلا رحمه حالياً في المسلسل الرمضاني "أولاد آدم"، وتلاقي أصداء إيجابية جداً تثني على دورها وأدائها، خصوصاً أنها تتمتع بملامح غربية جذابة جداً تبرزها بإطلالات مميزة جداً، حيث تعتمد أساليب مكياج عصرية وتسريحات شعر منسدلة في غالبية الأوقات. وفي هذا المقال، جولة على الإطلالات الأخيرة لدانييلا رحمه، أحد أبرز وجوه رمضان 2020.



مكياج ترابي

مكياج ترابي



تعتمد النجمة دانييلا رحمه من وقت الى آخر، ألوان المكياج الترابية التي تتناغم مع اللون الفاتح لبشرتها، وهي تستخدمها على العين بأسلوب السموكي، لكن بطريقة عصرية بعيداً عن الأيلانير، عبر مزج ظلال العيون بالألوان الفاتحة والداكنة، لا سيما عند زاوية العين الخارجية، الى جانب أحمر الشفاه البني الفاتح المحدد بقلم كونتور الشفاه البني الداكن، والهايلايتر والكونتورينغ اللذين يبرزان ملامح وجهها.

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مكياج جريء

مكياج جريء



الى جانب أساليب المكياج الهادئة، تعتمد بطلة "أولاد آدم" دانييلا رحمه، المكياج الجريء الذي يرتكز على أحمر الشفاه القوي واللامع، الى جانب مكياج العيون اللامع بنغمات برونزية وفضية لامعة، مع الأيلاينر الممدود الى خارج العين، والبشرة المخملية الجذابة.

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مكياج عيون أخضر

مكياج عيون أخضر



كذلك، تعتمد النجمة دانييلا رحمة بين الحين والآخر، المكياج الملون، بما فيه مكياج العيون الأخضر المشرق الذي يرتكز على ظلال العيون الممتدة على خط الرموش العلوية والسفلية، الى جانب الرموش الطويلة والكثيفة، وأحمر الشفاه الزهري الناعم، مع البلاش الزهري البارز على الخدين.



تسريحات شعر دانييلا رحمه

تسريحات شعر دانييلا رحمه



تتميز النجمة دانييلا رحمه بشعرها اللامع متوسط الطول، تبرزه من خلال تسريحات الشعر المنسدلة الناعمة، لا سيما الويفي والكيرلي مع الفرق الجانبي، لا سيما أن هذه التسريحات تمنح شعرها حجماً إضافياً وتجعله يبدو أكثر كثافة. كذلك، تعتمد أحياناً تسريحات الشعر المرفوعة إنما بأسلوب ناعم، في مقدمها تسريحة الكعكة العالية العفوية مع الغرة القصيرة من الأمام والطويلة على جانبي الوجه، وتسريحة ذيل الحصان المرتفعة، إضافة الى تسريحات الشعر المبللة مع الغرة الجانبية المنسدلة، وتسريحة الشعر الكيرلي المرفوعة التي تمنحها مظهراً شبابياً وعصرياً جذاباً.

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