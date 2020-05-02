صور مكياج ناعم لمقابلة عمل بعد الحجر الصحي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 مايو 2020 06:56 مساءً - تحتاج كل سيدة معرفة ما هو الـ مكياج ناعم المناسب لمقابلة عمل، لأنها ترغب في التأثير الإيجابي لدى الآخرين، خصوصاً بعد إنتهاء فترة الحجر هذه بالإضافة إلى تحقيق انطباع أوّلي يُلائم علاقة عمل طويلة. من هنا،تقدّم لك خبيرة المكياج جوزيان حجار من صالون بسام فتوح بعض الخطوات لتساعدك في الحصول على المكياج المناسب.

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أنت بحاجة إلى:



- "ب ب" كريم لتوحيد لون البشرة.

- كونسيلر لإخفاء الهالات السوداء.

- بودرة لإخفاء لمعان الوجه.

- ظلال عيون ترابية.

- قلم كحل باللون الأزرق لصاحبة العيون الزرقاء، وباللون الأخضر لصاحبة العيون الخضراء. أمّا اللون البنيّ فهو يناسب كلّ ألوان العيون.

- قلم تحديد الحواجب.

- بودرة رفع الوجنتين بلون طبيعي لا يلمع بتاتاً.

- أحمر شفاه نيود أو زهري والابتعاد تماماً عن الألوان الجريئة كالأحمر أو الفوشيا.





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إليك في هذا الفيديو نصائح جوزيان حجار من صالون بسام فتوح لمزيد من التفاصيل وخطوات تطبيق هذا المكياج: