تسريحات شعر منسدلة من إنستقرام النجمات العرب لرمضان 2020

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 مايو 2020 06:56 مساءً - تعد تسريحات الشعر المنسدلة من أفضل الخيارات لإطلالة المرأة خلال رمضان. لذلك، نرصد لك في هذا المقال، مجموعة تسريحات شعر منسدلة، ناعمة وأنيقة، من إنستقرام النجمات العرب، من ضمنها بطلات لأهم مسلسلات رمضان 2020، فاستوحي منها ما يعجبك.



نوال الزغبي

نوال الزغبي



في إحدى صورها عبر إنستقرام، خلال الأيام الأولى لرمضان 2020، أطلت النجمة نوال الزغبي بتسريحة الشعر الويفي المنسدل، مع الغرة النصفية، فهي تسريحة أنيقة وراقية وتمنح المرأة مظهراً حيوياً. يمكنك اعتمادها خلال جلسات رمضان وفي الأيام العادية.

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نانسي عجرم

نانسي عجرم



معروف عن النجمة نانسي عجرم اعتمادها تسريحات شعر ناعمة جداً وإنما أنثوية وجذابة. وقد نشرت مؤخراَ صورة عبر إنستقرام تظهر بتسريحة الشعر العفوي المنسدل، الى جانب الفرق الجانبي. وهي تسريحة مريحة جداً وناعمة، لذلك هي من أفضل الخيارات لشهر رمضان.



يارا

يارا



النجمة يارا اعتمدت إطلالة رمضانية بامتياز في صورة نشرتها في الأيام الأخيرة عبر إنستقرام، تهنئ فيها متابعيها بالشهر الكريم. وقد اعتمدت فيها تسريحة الشعر المنسدل بتموجات ناعمة جداً. علماً أن يارا تحولت من الشعر البني الفاتح الى الأشقر الهادئ، الذي بدا متناغماً جداً مع لون بشرتها الفاتح.

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جيني إسبر

جيني إسبرر



النجمة السورية جيني إسبر، بطلة مسلسل "يوماً ما"، عايدت متابعيها على إنستقرام ببداية الشهر الفضيل، عبر صورة من مسلسلها الرمضاني، اعتمدت فيها إطلالة غجرية جذابة، حيث اختارت تسريحة الشعر الكيرلي المنسدل، والتي غطت فيها الغرة بأكسسوار شعر قماشي باللون الأرجواني، مزين بأشكال معدنية ناعمة منسدلة على الجبين.



دانييلا رحمة

دانييلا رحمة



النجمة دانييلا رحمة التي تشارك في بطولة المسلسل الرمضاني "أولاد آدم"، نشرت صورة لها عبر إنستقرام من المسلسل، تظهر فيها بتسريحة الويفي الرفيع، الى جانب الفرق الوسطي. وهي تسريحة أنيقة وتلائم الأوقات كافة خلال رمضان.

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هبة نور

هبة نور



بطلة مسلسل الحرملك الذي يعرض في رمضان 2020، هبة نور، شاركت متابعيها عبر إنستقرام صورة لها اعتمدت فيها تسريحة الشعر الكيرلي المصقول المنسدل على الظهر والكتفين، الى جانب الفرق الوسطي، وقد بدا لون شعرها الأحمر لائقاً جداً على لون بشرتها.



يسرا

يسرا



النجمة يسرا، بطلة مسلسل "خيانة عهد"، نشرت بدورها صورة عبر أنستقرام، اعتمدت فيها تسريحة الشعر المنسدل بتموجات ناعمة، الى حانب الفرق الجانبي. وهي تسريحة شبابية عصرية تمنح المرأة مظهراً أنثوياً جذاباً.

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