أفخر عطور 2020... خيارات رائعة لإطلالتك في رمضان

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 مايو 2020 06:56 مساءً - تؤكد الدراسات أن رائحة العطور تمتلك قدرة كبيرة على استحضار الذكريات الإيجابية التي تحسن المزاج وتقلل من التوتر. لذلك، يمكن لبعض العطور أن تعزز الذاكرة والإنتاجية والتركيز خلال النهار، لا سيما خلال شهر رمضان، حيث ساعات الصيام الطويلة. فإذا كنت ترغبين في اقتناء عطر جديد، نقدم لك في ما يلي أفخر عطور 2020، التي تشكل خياراً رائعاً لإطلالتك في رمضان.



Miss Dior Rose N'Roses Eau de Toilette

Miss Dior Rose N'Roses Eau de Toilette



إنه عطر زهري نابض بالحياة من ديور Dior، حيث يشتمل على باقة من أروع الزهور التي يعد جنوب فرنسا موطنها الأصلي، الى جانب رائحة الحمضيات المنعشة، مما يشكل مزيجاً منعشاً يدوم طوال النهار ليبث رائحتك في كل مكان. إنه عطر نسائي عالمي يستحق التجربة.

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Eau Capitale Eau de Parfum

Eau Capitale Eau de Parfum



يمثل هذا العطر أسلوب الحياة في مدينة باريس وهندستها المعمارية وسحرها وجمالها، كما ويجسد أناقتها ورونقها، بالتالي يعد هذا العطر من أجمل خيارات العطور لعاشقات باريس ولكل من يحلم بزيارتها. يرتكز هذا العطر على نغمات الورود والباتشولي والبرغموت.



Vetiver & Golden Vanilla Cologne Intense

Vetiver & Golden Vanilla Cologne Intense



إنه عطر دافئ في منتهى الرقي والأناقة من جو مالون Jo Malone، حيث يشتمل على نغمات مميزة تبث فيك أجمل الأحاسيس. فهو مزيج من نغمات الفانيليا ونجيل الهند واللافندر والمريمية، الى جانب روائح الهيل والشاي والجريب فروت. يناسب هذا العطر النساء الأكبر سناً، فهو يشعرهن بالشباب وبروعة الحياة.

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Wild Geranium Eau de Parfum

Wild Geranium Eau de Parfum



إن رائحة هذا العطر الزهرية ستجعلك تشعرين وكأنك وسط متاهة ملونة من الزهور البرية، أو محاطة ببتلات الزهور البرتقالية والفاوانيا البيضاء وزهور مسك الروم الوردية، الى جانب رائحة الفلفل الوردي والليمون. إنه عطر منعش ملائم لأوقات النهار، حيث يمدك بالحيوية والنشاط.



Functional Fragrance

Functional Fragrance



يرتكز هذا العطر بشكل أساسي، على نغمات الهيل الأخضر والسوسن والبنفسج وخشب الأرز، وهي مكونات طبيعية تمتلك قدرة كبيرة على تحسين المزاج وتقليل التوتر وإرخاء العضلات المتشنجة، وهو سيبث فيك شعوراً بالراحة والطمأنينة خلال رمضان.

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