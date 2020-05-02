فعاليتها وصنعها.. كل ما تريد معرفته عن الكمامات القماشية متعددة الاستخدام



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

انتشرت مؤخرًا أنواع مختلفة من الكمامات المصنوعة من القماش، إذ تساعد الكمامات على منع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، حيث أوصت منظمة الصحة العالمية منذ بداية انتشار الفيروس، بضرورة تغطية الأنف والفم، للتقليل من انتشار العدوى.

تمتاز الكمامات القماشية بأنها قابلة لاعادة الاستخدام وغسلها للاستفادة منها أكثر من مرة.

وأوصى كل من الجمعية الطبية الألمانية، ومركز السيطرة على الأمراض بالولايات المتحدة، بضرورة ارتداء الكمامات المصنوعة من القماش، سواء المنزلية أو الطبية، عند الخروج في الأماكن العامة، كما أوضحت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

_أهمية الأقنعة القماشية

أكد مركز السيطرة على الأمراض بالولايات المتحدة الأمريكية، على ضرورة ارتداء أغطية الوجه القماشية في الأماكن العامة، مثل محلات البقالة أو الصيدليات وغيرها من الأماكن حيث يصعب الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

ونصح المركز باستخدام أغطية الوجه البسيطة المصنوعة من القماش لإبطاء انتشار الفيروس ومنع الأشخاص الذين قد يكون لديهم الفيروس ولا يعرفون من نقله إلى الآخرين.

مواصفات الأقنعة القماشية:

_مناسبة لشكل الوجه وتغطي جانبي الوجه بشكل مريح

_تتكون من عدة طبقات من القماش وليس طبقة واحدة، مما يضمن الحماية من انتقال فيروس كورونا.

_تسمح لك بالتنفس بشكل صحيح

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_نوع القماش يكون جيد وتستطيع غسله وارتدائه مرة أخرى.

طريقة صناعتها في المنزل

يمكن استخدام أغطية الوجه المصنوعة من القماش المصنوعة من الأدوات المنزلية، أو استخدام تيشرت قديم لصناعة الكمامة

طريقة الغسل والتنظيف

يجب وضع الأقنعة في الغسالة لتنظيفها، واقترح روبرت أملير، عميد كلية العلوم الصحية والممارسات في كلية الطب في نيويورك وكبير الأطباء السابقين في مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، غسل الكمامة القماشية بعد كل استخدام.

ما هي أفضل طريقة لغسل وتجفيف الكمامة القماشية؟

يجب استخدام المنظفات ذات المركبات الشبيهة بالمبيضات وغيرها، فهي قادرة على قتل الميكروبات بشكل أكثر فعالية من المنظفات العادية.

ويُعد الغسيل في الغسالة مثالياً، ويمكن غسل الكمامات القماشية في الماء الساخن.

وينصح الخبراء بمراعاة مواصفات منظمة الصحة العالمية، بغسل الملابس على درجة حرارة لا تقل عن 60 درجة مئوية، وهي الحرارة الكفيلة بالقضاء على فيروس كورونا.

ويمكن أيضاً غسل الكمامات القماشية بشكل يديوي، عبر فركها بالماء الدافىء والصابون ثم تجفيفها بالهواء الساخن.