5 أطعمة تساعدك على التخلص من الحموضة في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نور إبراهيم

يشعر معظمنا بالحموضة أثناء الصيام في رمضان، وهي عرض من أعراض الارتجاع الحمضي الذي يحدث عندما يتدفق حمض المعدة مرة أخرى إلى المريء، ويتطور بعد ذلك إلى مرض الارتجاع المعدي المرئي.

وينصح الأطباء بفقدان الوزن الزائد وتناول وجبات صغيرة وتجنب النيكوتين، إلى جانب تعديلات غذائية يمكن أن تكون أساسية في محاولة تخفيف الأعراض.

وإليك خمسة أطعمة يمكنك تناولها للحد من الشعور بالحموضة:

1. الموز:

تساعد الفاكهة غير الحمضية على طلاء بطانة المريء المتهيجة، وبالتالي تمنع الحموضة، ولأن الموز يحتوي على ألياف قابلة للذوبان "البكتين" تقوي الجهاز الهضمي

2. البطيخ:

البطيخ من الفاكهة القلوية، الذي يحتوي على المغنسيوم الذي يوجد في العديد من أدوية الحموضة، كما يحتوي على درجة حموضة 6.1 فيجعل الحمض معتدل في الجسم.

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3. الشوفان:

الشوفان من الأطعمة الغنية بالألياف، فيساعد بشكل كبير في درء أعراض الحموضة، ويقلل من الإمساك ويجعلك تشعر بالشبع لفترة طويلة فتصبح أقل عرضة للإفراط في تناول الطعام، فتقل احتمالية ارتجاع ما في المعدة إلى المريء.

4. الزبادي:

للزبادي تأثير مهدئ على المعدة فهو يحتوي على البروبيوتيك، وهو نوع من أنواع البكتيريا الجيدة التي تعزز مناعة الجهاز الهضمي، كما أنه مصدر جيد للبروتينات، فيحسن قدرتك على الهضم ويمنع الحموضة.

5. الخضروات باللون الأخضر:

تناول الخضروات التي تحتوي على اللون الأخضر مثل السبانخ، الكرنب، وغيرها من الخضروات القلوية، فهي جيدة للمعدة والجهاز الهضمي، وتساعد بشكل كبير على تقليل الحموضة.

الكيورد: الأطعمة- الحموضة- رمضان 2020- التخلص من الحموضة- الموز- البطيخ- الشوفان- الزبادي.