احذر.. أخطاء نفعلها وقت السحور تضر بصحتنا أثناء الصيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يقع الكثير من الأشخاص في بعض الأخطاء الشائعة أثناء تناول وجبة السحور، التي تؤثر بشكل كبير على صحتنا.

لذا نذكر لكم تلك الأخطاء لتجنبها، وفق ما نقل موقعي "fearthehellfire" و"thedeenshow."

- الإكثار من تناول المياه:

يحرص العديد من الأشخاص على الإكثار من تناول الماء دفعة واحدة في السحور، لاعتقادهم أنها تقلل الشعورة العطش، ولكن يفضل شرب كميات كافية من المياه في الفترة بين الإفطار والسحور.

-الإكثار من تناول الحلويات:

الإكثار من تناول الماء دفعة واحدة في السحور، يشكل ضررا على الصحة، ويؤدي للإصابة بنقص الصوديوم في الدم، أو ما يعرف بتسمم الماء، نظرا لأن الكلى لا تستطيع معالجة أكثر من نصف لتر في الساعة، ما يؤدي لاختلال مستويات الصوديوم في الدم.

وتتمثل أعراض التسمم بالماء أو نقص الصوديوم إلى: الارتباك والصداع والإعياء والغثيان والقيء والتشنجات والإسهال.

-تناول الأطعمة المملحة:

يجب تجنب الأطعمة التي تحتوي على الأملاح، نظرا لأنها تعمل على إدرار البول ما يؤدي إلى الإصابة بأمراض الكلى والحصوات والأملاح الزائدة.

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- الإكثار من تناول التوابل:

لا يفضل الإكثار من تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من التوابل، نظرا لاحتوائها على كمية كبيرة من الصوديوم، التي تؤدي إلى احتباس الماء في الجسم.

- تناول الشاي على السحور:

من الأخطاء التي يفعلها البعض تناول كوب من الشاي بعد وجبة السحور، نظرا لأنه مدر للبول ويؤثر على عملية الهضم وأيضا على امتصاص الجسم للحديد الموجود في الطعام.

- إهمال وجبة السحور:

يجب الاهتمام بوجبة السحور وعدم إهمالها، ولا بد أن تحتوي على العناصر الغذائية المهمة والألياف الغذائية والبروتينات، لإمداد الجسم بالطاقة ولمنع الإحساس بالعطش والجوع.

- تناول الوجبات الدسمة:

يعتقد البعض أن تناول وجبة دسمة على السحور يساعد على الشعور بالشبع طوال نهار رمضان، ولكن الحقيقة أن هذه الوجبة تؤثر على الصحة، حيث أنها تؤدي إلى الحموضة وعسر الهضم والعطش الشديد والخمول والتثاقل بعد الإفطار.

- تناول الأطعمة المقلية:

الإكثار من تناول الأطعمة المقلية على وجبة السحور يؤدي إلى صعوبة الهضم، نظرا لاحتوائها على المزيد من الزيوت والدهون، مما يجعل الجسم عرضة للكسل والخمول.