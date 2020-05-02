6 أطعمة ومشروبات احذر تناولها على الإفطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور إبراهيم

على سفرة الإفطار يجب أن نأخذ في الاعتبار بعض الأطعمة والمشروبات التي تلحق الضرر بصحتنا، عند تناولها على معدة فارغة.

نذكر لكم هذه الأطعمة وفق ما ذكر استشاري التغذية "Rupali Datta".

1. الطعام الحار:

يجب الابتعاد عن البهارات والفلفل على معدة فارغة لأنها تهيج بطانة المعدة، ما يسبب التفاعلات الحمضة وتؤدي إلى عسر الهضم.

2. الحلويات والمشروبات السكرية:

هناك اعتقاد خاطئ أن تناول المشروبات السكرية على الإفطار مفيد ولكنه ضار جدًا، لأنه يسبب إجهاد على البنكرياس عندما تكون المعدة فارغة، لذا تجنب تناول العصائر المحلاة بشكل مفرط.

3. المشروبات الغازية:

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المشروبات الغازية تضر بالصحة في أي وقت، فما بالك إذا تناولتها على معدة فارغة حيث تمتزج الأحماض المكربنة مع أحماض المعدة، ما يسبب مشاكل صحية مختلفة مثل الغثيان والغازات، وتفرز المعدة حمض للمساعدة على هضم الطعام، فإذا لم يكن هناك طعام في المعدة، تحدث تقلصات في المعدة.

4. المشروبات الباردة:

يجب الابتعاد عن المشروبات الباردة أو المثلجة، على الإفطار، حيث تسبب إتلاف الغشاء المخاطي، ويبطئ من عملية الهضم.

5. الحمضيات:

تناول الحمضيات على معدة فارغة يزيد من إنتاج الأحماض، الذي يعمل على إبطاء عمل الجهاز الهضمي، مثل تناول الفاكهة التي تحتوي على ألياف كالجوافة والبرتقال.

6. القهوة:

يتسبب شرب القهوة على الإفطار على تحفيز إفراز حمض الهيدروكلويك في الجهاز الهضمي.