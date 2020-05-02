شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور..120 ألف "سي دي" يعكس الضوء.. تحية فنية للعاملين في القطاع الصحي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعمل فنان بريطاني على تحويل تل إلى مكان يتلألأ بانعكاسات الضوء، مستخدما نحو 120 ألف قرص مدمج قديم ومستهلك، ضمن عمل فني ينفذه تحية للعاملين في قطاع الصحة الذين يكافحون تفشي فيروس كورونا.ونفذ الفنان بروس مونرو العمل الفني بمد شريط طويل من هذه الأقراص لتعكس الضوء على امتداد تل "لونغ نول" في مقاطعة ويلتشير غربي بريطانيا.

ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" عن الفنان قوله "تمكنا حتى الآن من وضع 4000 قرص، ونحن ماضون في طريقنا" لأكمال البقية. وسيبدو العمل في صورة شريط عاكس للضوء يمتد على مسافة 1650 مترا على إمتداد ممشى للمارة في المنطقة.

ويشير مونرو إلى أن عمله هو "تحية للعمل المضني الذي يقوم به العاملون والمتطوعون في هيئة الصحة الوطنية ولإخلاصهم" في مواجهة وباء كورونا. ويضيف "شعرت بلا جدوى جلوسي هنا، وأنا استمع إلى أخبار كل أولئك العاملين في هيئة الصحة الوطنية الذين يجازفون بأرواحهم في خط المواجهة" مع الفيروس.

وحمل مونرو وابنتاه حقائب ممتلئة بالأقراص المستهلكة إلى واحد من "أعلى المواضع في تلال ويلتشير" ليقوموا بربط هذه الأقراص بأسلاك السياج طوال الأسبوع الماضي. ويعتقد الفنان أن إنجاز مجمل العمل سيستغرق نحو ثلاثة إلى أربعة أشهر، ليكون مكتملا. ومن المتوقع أن يبقى هذا الشريط العاكس للضوء في موضعه بعد اكتمال تنفيذه لنحو سنة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | بالصور..120 ألف "سي دي" يعكس الضوء.. تحية فنية للعاملين في القطاع الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.