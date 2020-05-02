تعرفي على أجمل إطلالات "الستريت ستايل" على طريقة مدونات الموضة

بدأت بعض الدول حول العالم تخفف من الإجراءات المشددة التي فرضها إنتشار فيروس كورونا، ومع إقتراب فصل الصيف عاد الأمل بقضاء عطلة مميّزة سواء المشاركة في الحفلات أو السفر وإكتشاف بلد جديد. وكل هذه الأمور تحتاج إلى إطلالات صيفية مميّزة وأنثوية، والفستان المزيّن بالنقشات هو الخيار الأنسب لصيف 2020.

النقشات كانت حاضرة على منصات عرض جميع دور الأزياء العالمية، فكانت الصيحة الأبرز التي زيّنت التصاميم وتنوعت بين رسومات الورود الناعمة وبين تعريقات الورود الجريئة والكبيرة وحتى المزج بين الإثنين، كما بين الزخرفات والرسومات الملونة ونقشة البولكا دوت وصولاً الى التقليمات. وأكثر ما يميّز هذا النوع من الفساتين هو الألوان المفعمة بالحيوية الملائمة لفصل الصيف مثل الأصفر والزهري والأحمر وغيرها.

القصات أيضاً تنوّعت هذا الصيف، بين الفساتين المنسدلة مع الأكمام المنفوخة، ويمكنه الإختيار بين الفساتين الطويلة، الميدي أو القصيرة بما يتلاءم مع المناسبة التي تشاركين فيها.

بعض الفساتين أتت من حيث القصة والنقشات مستوحاة من موضة الخمسينات والستينات والسبعينات، ونترككن مع أجمل الإطلالات الستريت ستايل بالفساتين المزيّنة بالنقشات والتعريقات التي تألقت بها مدونات الموضة خلال مشاركتهنّ في أسابيع الموضة حول العالم. لتستوحي منهنّ بدورك أجمل الإطلالات لفصل الصيف، على الأمل الإنتهاء قريباً من فيروس كورونا والحجر المنزلي.

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