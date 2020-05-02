تسلط الأضواء على جميع صفاتك الإيجابية

مهنيا: تعيش مرحلة إيجابية وتفرح لسهولة سير الاموربحيث تدعمك الكواكب والحظوظ من برج الثور الصديق وتسلط الأضواء على جميع صفاتك الايجابية. الحظ ينتقل سعيداً بجانبك ويفتح لك الأبواب على أنواعها واحجامها.. إن الفترة الممتدة حتى تاريخ 20 هي فترة زمنية مهمة تدفعك نحو الأضواء وتخرجك من وراء الكواليس. تتحسن أوضاعك المادية فتشعر بالارتياح وتتخلص من دين أو قرض ما. لكن انتبه لمصاريفك التي قد تفقد السيطرة عليها نظراً لشعورك بالطمأنينة والتفاؤل. إذا كان لديك التزامات عليك تلبيتها أولاً. فالأولوية هي للالتزامات بالتأكيد، وأيضاً عليك أن تنظر للبعيد وأن تخبىء قرشك الأبيض ليومك الأسود. تخرج من حال الرتابة والشعور بالإرهاق الى جو من الارتياح والتفاؤل الأمر الذي سيشجعّك على المزيد من التفاعل والتجارب مع محيطك. ترى الأمور من منظار إيجابي وتهتم لوجهات النظر الأخرى. لن تخذلك الحظوظ ومن المستحسن التحرّك بفعالية وعدم إضاعة الوقت أما بالنسبة الى الأسبوع الأخير فقد تكثر خلاله الانشغالات الطارئة ويضيق الوقت بجدول اعمال صعبة ومعقّدة ومتطلبة حيث ترتفع خلالها حدة المواجهة وتشتد الضغوط على انواعها هناك تنافر فلكي واضح مع طاقتك مع وجود الشمس عطارد والزهرة في الجوزاء ما يجعل الوقت متقلب مليء بالتناقضات والتفاعلات والتغييرات بشكل واضح قد يطرأ خلاله اللامنتظر ينقذك من بعض المآزق، ويساعدك على تصحيح بعض الأخطاء.أن الفلك يشير إلى بعض المفاجآت والتحركات غير الاعتيادية ما يطرح بعض المسائل المالية وشؤون الرسوم والقروض.

عاطفياً: يسود جو من اللااستقرار والحيرة في حياتك العاطفية وتكثر الانشغالات هذا الشهر سواء كانت مهنية او اجتماعية او شخصية لا يهم ففي العموم انت منشغل عن الحبيب والعائلة وملتزم بواجبات خارجية وقد تكون منزعجًا من وضع صحي عابر. جميع هذه العوامل قد تؤثر سلبًا على العلاقة الجديدة غير المتينة اما العلاقة المتينة فهي تتكيّف مع المستجدات ولربّما تقوى الركائز وتتعزّز نظرًا لتفهّم الطرفين لما يجري. تختم الشهر مع انتقال كوكب الحب الى مواجهة برجك من الجوزاء ما يحتم عليك التحفظ على الصعيد العاطفي يجب ان تتبع نصائح العقل لان المسؤوليات والواجبات ثقيلة فتجد نفسك امام تردد كبير واجواء ضاغطة ما يعرضك للوم وبعض التذمر لا تستسلم للابتزاز العاطفي. حاذر استغلال البعض لك قد تساورك شكوك تحاول أن تتحقق منها

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