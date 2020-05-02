كُن أكثر تنظيمًا وأفضل إدارة لأعمالك

مهنيًا: كُن اكثر تنظيمًا وافضل ادارة لأعمالك هذا الشهر الضاغط والمتقلب تحت تاثير الشمس عطارد واورانوس من اثور وتحت تاثير المريخ وزحل من برجك بحيث تكون المسؤوليات عديدة ومتداخلة في احيان عدة، كما ان طلبات الآخرين من احبّاء واهل وجيران حتى ستكون كثيرة. لكنني احذرك من الجدال والمتاعب فمن المستحسن عدم اثارة الخصومات والعداوات. لا تتدخل في شؤون لا تخصّك وابقَ على الحياد بين المتنازعين او اسع الى تقريب وجهات النظر ودرء الخلاف. حاول الترفيه عن نفسك في اوقات الفراغ والعطلات، ولتكن نوعية التسلية والترويح عن النفس مفيدة وجيدة. فأنت بحاجة الى شحن النفس بالتفاؤل والافكار البنّاءة والمغذية للمعنويات. فالفترة ليست ملائمة ابدًا لارتكاب الاخطاء ولا بدّ من ان تتمتع بذهن صافٍ ورؤية واضحة للأمور لتثبّت خطواتك وتأخذ القرارات السليمة التي ستخرجك الى النور.ان الفترة الممتدة من 1 الى 20 أيار مايو فترة تمتحن اعصابك واداءك، وتضخم فيها الاخطاء البسيطة فقط لمجرد الحاق الاذى بك او الاساءة الى سمعتك. تكون الاجواء متوترة كلما اردت التواصل مع الآخرين، فيتبادر للناس وكأنك لا تريد التفاهم معهم. فالجو العام سيكون ثقيلاً ومشحونًا بالسلبيات التي ستجدها اينما ذهبت، وما عليك سوى ضبط النفس والتحلي بأعصاب باردة سوف تتزايد الضغوط وقد لا تنجح في اتمام ما يجب اتمامه ضمن المهلة المحدّدة نظرًا لضيق الوقت ولتزامن الانشغالات. حاذر من مجتمع بغيض قد تصارع على اكثر من جبهة ابتعد عن التحديات و حاذر من الفضائح والاهمال المتعمّد. باكر الى عملك لعلّك بذلك تتفادى التقصير وضاعف جهودك لتسليم ما يجب تسليمه من واجبات. قد تشعر بالتعب وقد يصيبك الارهاق فحاذر انت بغنى عن اي تأخير اضافي على جدول اعمالك. تتبدل الظروف في الايام العشرة الاخيرة من الشهر مع توافد الكواكب الى الجوزاء لتختفي المصاعب وقد تتاح لك فرص كثيرة ومهمة مع وجود كما تتبلور مشاريع مهنية جديدة لتقوى ثقتك بالنفس تبدو المعنويات مرتفعة كما التفاؤل أن الحظوظ تبدو وفيرة, قد تتلقى دعماً جديًا فتستفيد من بعض الظروف وتعمل الاقدار لمصلحتك من المحتمل أن تقوم بعمليات عقارية أو مالية ناجحة. تساعدك العلاقات المهنية على الارتقاء وتدعم مسيرتك لبلوغ الاهداف وقد تعرف إشراقاً خاصة ان كنت تعمل مجال إبداعي يتطلب رهافة وذوقاً.

عاطفيًا: تعيش أيام عذبة ولقاءات شيقة مع وجود الزهرة كوكب الحب في الجوزاء الصديق الذي يتحدث عن تفاهم مع من تحب وود وتصبح اكثر انفتاحا فتستقر امورك العائلية والشخصية وتنطلق من جديد باتجاه مشاريع شخصية وفنية وادبية تشعر براحة كبيرة اذا استطعت ان تشارك هواجسك وأفكارك مع الشريك ويطمئن بالك لحصولك على تعاون وتكاتف ما يجعلك تعبّر عن محبتك واهتمامك وتجد أن الحبيب بدوره مهتمّ لراحتك. تنال استحساناً وتعاطفاً وتكون مستعداً للوقوف الى جانب الحبيب داعماً ومؤيداً خطواته. إنه شهر إيجابي يعزّز حضورك ويفعّله. لن تتردّد في مفاجأة حبيبك بلفتة خاصة، وربما يفاجئك هو الآخر بما يسرّك ويرضيك. أما إذا كنت عازباً فالظروف تشجّع على التعارف، فأنت جريء ولن تتردّد في القيام بالمبادرة. تستقر هواجسك وقد تختفي تماماً ليحل مكانها السعادة الفرح والبهجة . يدلك الحدس على الاتجاه الصحيح، فتصغي إلى نداء القلب لتسير في الدرب المؤدي إلى النجاح.

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