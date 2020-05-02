ان الفلك حليفك هذا الشهر ايها الجدي. واني ادعوك منذ الان الى كما قد تحصد تقديرًا لجهودك وعطاءاتك. من جهة اخرى ستكون الأجواء مشجّعة جدًا على التنقل والتفاوض وعلى توسيع دائرة العلاقات العامة. فبانتظارك حركة اجتماعية ناشطة وظهور لمعطيات جديدة تغيّر روتينك المعتاد. بالفعل التحركات لافتة ومن الافضل التعامل معها بإيجابية وتفاؤل. تعزّز الكواكب اجمل التأثيرات في بيت الآمال والاحلام والطموحات لديك كما وفي بيت المهنة والشهرة، بالاضافة الى الشمس التي تسلّط الاضواء على نجوميتك بشكل كامل. وهنا اشدّد على اهمية الآمال والتطلعات والطموحات، وربما تتحقق لك امنية بالسفر او بنشر كتاب او بالارتباط بالخارج. فما اجمل هذه الاجواء وما اكثر حظوظك ايها الجدي! واني اعتبر الفترة الممتدة من 1 والى 20 ايار (مايو ) هي الفترة الاسهل والأكثر راحة وطمأنينة ونجاحًا



حيث يطمئن الاهل لوضع اولادهم والعاملون لوضع اشغالهم وتنفرج الاسارير وتتسوى المشاكل. اما اذا كنت تنتظر جوابًا فلا بدّ ان تتلقّاه خلال هذه الفترة وعساه يصل في يوم جيّد. لكن سيكون من الضروري ايضًا تمالك النفس والاعصاب في الايام التي تفتقر الى الحظوظ كي لا تجرّ عليك المتاعب القانونية او الادارية او حتى العاطفية. لكن لا داعي للقلق لأنك تستطيع السيطرة على مشاعرك وعواطفك نظرًا لتعاطف الحظ معك!

مهنيًا: انه شهر واعد بالتقدّم والنجاح والازدهار وسيكون للنجوم بالتالي تأثيرات ايجابية وفعّالة غنية بوعودها وغلالها شرط التحلي بالجهوزية التامة للتحرك. حاول ان تستغل كل دقيقة في هذا الشهر الثمين وقد لا تحصل على دعم الفلك والحظ بهذه القوة في المستقبل القريب! تنطلق الى الحياة بمعنويات مرتفعة وبحماسبة وثقة عالية بالنفس. ما يسمح لك بممارسة صلاحياتك كافة وعلى نطاق واسع وعلى الارجح ستحصد نجاحًا باهرًا وستكون المثال الاعلى للحكمة والرصانة والدقة. فالاجواء مشجّعة على التنقل والتفاوض وعلى توسيع دائرة العلاقات العامة. كما تطالعك هذه الأخيرة بأخبار جيدة وتفتح امامك ابوابًا عديدة تطل من خلالها على مستقبل افضل وتطور لافت وقد يلمع نجمك في حقل اختصاصك فالفترة ثمينة وحظوظها غنية جدًا اذا كنت جاهزًا. يتناغم المشتري الزهرة مع بلوتون في برجك ويشيران الى فترة رائعة تمر بها وتستمر حتى تاريخ 21 فكوكب اورانوس الذي يتنقل الى جانب الشمس وعطارد في الثور الصديق وهو بر ج ترابي مثلك يشير الى تنفيذ لوعد سابق وتحقيقا لرغبة طالما سعيت اليها ولتقطف ثمار جهودك وتترك انطباعا جيدا لدى من يعنيه الامر كما يتحدث الفلك عن ظرف ايجابي في النصف الاول من الشهر وقد تكون مصادفة او مجرد حظ عابر، لكن نوعية الوقت في الاسابيع الثلاثة الاولى هي فعلاً مميزة ولا يجوز اهمالها. كثّف تحرّكاتك ولا تخجل من افكارك. وبالنسبة الى القسم الثاني من الشهر والذي يبدأ بتاريخ 20 أيار مايو فسيكون مليئًا بالواجبات الكبيرة والمهمة، حيث سيتوجّب عليك متابعتها واتمامها كلها وعدم التهرب منها. كما قد تواجهك مسألة عائلية مهمة وملحة تتطلّب كل وقتك وربما تستنفد اعصابك وصبرك. كذلك الامر على الصعيد المهني الذي يفرض عليك التزامات وخطوات تحتاج الى الدرس والمتابعة. وبالتالي سيكون الجزء الثاني من الشهر ضاغطًا بعض الشيء، يمتحن قدرتك على التحمل وعلى التنظيم ويسلط الضوء على مهاراتك ومزاياك فلا تضعف ضع كبرياءك جانبًا واعطِ افضل ما لديك من خبرة ومعلومات وتفاعل بشكل بنّاء مع الظروف والمستجدات كي لا تقوى عليك. كن حكيمًا كي لا تخرج من اللعبة خاسرًا.

عاطفيًا: انه بدون شك شهر الحب والرومنسية قد تتلقى خبرا استثنائيا يجعلك سعيدا او يطرأ ما يزرع الفرح في نفسك يحالفك الحظ لكي تظهر مهارتك في التعاطي مع الشريك كما انك قدرتك الخيالية تتيح لك التألق في مجالك وقد ترتاح اكثر الى الاجواء العائلية الجميلة جدا وستتحقق معظم آمالك وأمنياتك يحل السلام والانسجام بين الاحباء وما من مشاكل منتظرة في الافق لان كل المسائل العالقة بين الشريكين ستحل سريعا وبالتأكيد نظرًا لدعم الكواكب مجتمعة في برج الثور الصديق والمشتري وبلوتون من برج ولانحسار موجة الضغوط والتوتر. تحلو لك الاجواء وتكون مناسبة للارتباط الو للتعارف. تشجعك الظروف على التلاقي وتبادل الافكار وقد تلتقي بمن يلفت اهتمامك واعجابك تتميز بشخصية جميلة تبرز في اجمل حلّتها خلال الايام الأكثر حظًا.شهر افضل شهر للبحث عن نصفك الثاني وللزواج لان نوعية الوقت والحظ مناسبة لتعزيز الروابط ولطرد الهواجس ولإعادة التأكيد على جدية النوايا.

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