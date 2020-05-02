تحذير من التدخين.. يحتوي على مواد سامة ويهدد صحة فمك

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال الدكتور تورستن رايشرت إن التدخين يهدد صحة الفم؛ حيث يحتوي دخان التبغ على مواد سامة تهاجم مينا الأسنان واللثة والأغشية المخاطية المبطنة للفم.

وأوضح أخصائي جراحة الفم والفك والوجه الألماني أن التدخين يرفع خطر الإصابة بالتسوس والتهاب اللثة والتهاب دواعم السن، الذي يؤدي إلى فقدان الأسنان.

كما يرتفع خطر نشوء أورام في تجويف الفم، مما يمهد الطريق للإصابة بسرطان الفم، وهو ما يعززه أيضا شرب الخمر.

ويجب استشارة الطبيب فور ملاحظة تكرار الإصابة بنزيف اللثة أو في حال نشوء تقرحات بالفم.

ولتجنب هذه المخاطر الصحية الجسيمة ينبغي الإقلاع عن التدخين، مع مراعاة الاهتمام بصحة الفم من خلال تنظيف الأسنان بمعجون يحتوي على الفلورايد بمعدل مرتين يوميا صباحا ومساء، بالإضافة إلى استخدام خيط الأسنان بمعدل مرة واحدة يوميا لتنظيف الفراغات بين الأسنان.

ومن المهم أيضا إجراء تنظيف احترافي لدى طبيب الأسنان بشكل منتظم وإجراء فحوصات بصفة دورية لتشخيص الأمراض مبكرا وعلاجها في الوقت المناسب.

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