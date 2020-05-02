لكشخة رمضان.. إليكِ هذه الإطلالات المتنوعة من المشاهير

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 مايو 2020 12:13 مساءً - بدخول شهر رمضان المبارك، تحرص الفتيات على الظهور بمظهر أنيق ومميز على طريقة النجمات ومشاهير السوشيال ميديا، لذا جمعنا لكن عدة خيارات أنيقة ومتنوعة، يمكنكن أن تستوحين منها أفكارًا لإطلالات هذا الشهر.

خيارات مميزة من ملك أبو زيد

ملك أبو زيد



لخيارات مناسبة للأطفال وللشابات، جاءت الممثلة ملك بجلابية فوشيا مزينة بالأحمر والذهبي والأصفر، وتأنقت في إطلالة أخرى ببنطال أصفر مزين بالأحمر مع بلوزة بيضاء برسمة فتاة ذهبية.

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فستان رمضاني من مهيرة عبد العزيز

مهيرة عبد العزيز



أطلت الإعلامية مهيرة عبد العزيز بفستان أبيض طويل ومحتشم، مصمم بذيل وبأكمام طويلة مفتوحة، ومزين برسومات ذهبية بسيطة وأنيقة.

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جلابيات مغربية من دنيا بطمة

دنيا بطمة



نسقت المغنية المغربية دنيا بطمة العديد من الجلابيات المناسبة لرمضان، من أبرزها جلابية سوداء مزينة بزهرة حمراء، وأخرى خضراء مزينة بفتاة وبرسوم ذهبية، وتجملت أيضًا بجلابية زهرية مزينة في أطراف الأكمام وفي الرقبة بالذهبي، وتألقت بجلابية بيضاء مزينة بالزيتي بطريقة بسيطة وأنيقة.

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فستان أنيق من حنان رضا

حنان رضا



ظهرت مؤخرًا الفنانة حنان رضا بفستان أسود أنيق مناسب لشهر رمضان، حيث صُمِّمَ بشكل محتشم، وأُكمل بأكمام طويلة وواسعة بشكل مخرم، وزُين من المنتصف بمربعات فضية.



جلابيات عهود العنزي

عهود العنزي



تتأنق الفاشونيستا عهود العنزي بالعديد من الجلابيات الأنيقة في شهر رمضان، ولهذا العام ارتدَت جلابية بيضاء مزينة بالأحمر والذهبي، واختارت جلابية بيضاء محتشمة ومزينة بنقوش ذهبية.