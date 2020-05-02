أزياء سبور على طريقة دانييلا رحمة للإطلالات اليومية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 مايو 2020 12:13 مساءً - دانييلا رحمة من النجمات العربيات الشابات اللواتي يتمتعن بأسلوب عصري في الموضة، وكثيرًا ما نشاهدها في اطلالات كاجوال وذات طابع رياضي تنسقها للمشاوير الصباحية اليومية، وغالباً ما تكون هذه الاطلالات مواكبة للموضة وتوحي بالأناقة في آن معاً، ولهذا فقد جمعنا اليوم بالصور أجمل أفكار أزياء سبور من دانييلا رحمة لتستوحي أفكار اطلالات مميزة تعتمدينها داخل أو خارج المنزل وإليك بعض الأمثلة.



تنسيق كاجوال باللون الأبيض اعتمدته دانييلا رحمة:

دانييلا رحمة في تنسيق كاجوال باللون الأبيض



تنسيق كاجوال وذو طابع رياضي نسقته دانييلا رحمة لأحد المشاوير اليومية، وقد اختارت فيه بنطلونًا بقصة أرجل واسعة وخصر عال باللون الأبيض، نسقت معه توب قطنية من أديداس Adidas ياقتها عالية وأكمامها طويلة، ومع اللوك اعتمدت حذاءً رياضيًا وحقيبة ظهر باللون الأسود ونظارات شمسية بقصة عدسات دائرية.

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لوك عصري بالأسود نسقته دانييلا رحمة:

تنسيق كاجوال عصري باللون الأسود اعتمدته دانييلا رحمة



اعتمدت دانييلا رحمة اطلالة عصرية وشبابية مميزة باللون الأسود، وكانت عبارة عن سترة رياضية مع بنطلون بقصة أرجل واسعة مزينيْنِ بالسحابات المعدنية الفضية التي أضفت عليها لمسات مميزة، ومن تحتهما نسقت توبْ قصيرة وأكملت اللوك بحذاء كاحل كعب عال مصنوع من قماش مطاطي باللونين الأسود والأبيض.

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دانييلا رحمة في تنسيق شبابي كاجوال:

اطلالة ذات طابع شبابي نسقتها دانييلا رحمة



اختارت دانييلا رحمة لوكْ صباحيًا مريحًا وعمليًا في البنطلون الرياضي الذي اختارته باللون البنفسجي الغني، وقد نسقت معه تيشرت قطنية واسعة باللون الأبيض ومطبعة برسومات ملونة، وأكملت اللوك بحذاء رياضي مريح وحقيبة ظهر باللون البرتقالي النيون، ونظارات شمسية بتصميم مستوحى من التسعينات.

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اطلالة رياضية اعتمدتها دانييلا رحمة:

اطلالة رياضية شبابية اعتمدتها دانييلا رحمة



كثيراً ما تعتمد دانييلا رحمة الاطلالات الرياضية المريحة لمختلف المشاوير اليومية وهنا شاهدناها وقد نسقت بنطلونًا قماشيًا باللون الأحمر العنابي بقصة واسعة ومزينًا بأزرار جانبية مع توب قطنية باللون البيج، كلاهما من علامة أديداس Adidas وأكملت اللوك بحذاء رياضي باللون الأبيض مقدمته باللون الذهبي الميتالك...



أزياء سبور وتنسيقات عملية ورياضية على طريقة دانييلا رحمة، شاهدي الصور واستوحي بعض الأفكار العصرية لتنسيقات تعتمدينها بشكل يومي داخل وخارج والمنزل.

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