بناطيل يومية بأسلوب جينيفر لوبيز العصري

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 مايو 2020 12:13 مساءً - بناطيل يومية بأسلوب جينيفر لوبيز Jennifer Lopez العصري والأنيق جمعناها لك بالصور؛ لتستوحي بعض الأفكار لاعتماد وتنسيق البنطلون بمختلف تصاميمه وقصاته وألوانه أيضاً على اعتبار أنه من القطع المفضلة بالنسبة للكثيرات من النساء العمليات اللواتي يبحثن عن تنسيق اطلالات مميزة ومريحة في الوقت ذاته، والخيارات من البناطيل هذا الموسم كانت متنوعة بشكل كبير؛ لذلك كل ما عليك فعله هو أن تختاري اللوك المفضل لجينيفر لوبيز فيه وتستوحي أجمل الأفكار التي تناسبك وتناسب ذوقك. وإليك بعض الأمثلة.



لوك عصري في البنطلون القماشي نسقته جينيفر لوبيز:

لوك شبابي كاجوال في البنطلون نسقته جينيفر لوبيز



لوك صباحي مريح وشبابي في البنطلون القماشي نسقته جينيفر لوبيز Jennifer Lopez وقد اختارت باللون الأبيض الباهت off white بخصر عال وقصة أرجل واسعة، وقد نسقت معه توب قطنية باللون الرمادي ومن فوقهما اعتمدت كارديغان من الصوف المحاك، وأكملت اللوك بحقيبة يد أنيقة من فندي Fendi وحذاء من الجلد مزين بالأربطة.

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تنسيق شبابي في البنطلون القماشي اعتمدته جينيفر لوبيز:

اعتمدت جينيفر لوبيز البنطلون القماشي بأسلوب شبابي كاجوال



اطلالة مميزة نسقتها جينيفر لوبيز Jennifer Lopez جمعت بين الأناقة والأسلوب الشبابي المريح حيث إنها اختارت بنطلونًا قماشيًا باللون الأزرق البترولي بقصة أرجل واسعة، ونسقت معه تيشرت قطنية بيضاء فضفاضة، وأكملت اللوك بحذاء من الجلد الأسود من دون كعب مرصع بمسامير معدنية من فالنتينو Valentino وحقيبة يد أنيقة باللون الأسود.

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اطلالة مشرقة في البنطلون الأبيض نسقتها جينيفر لوبيز:

لوك مميز في البنطلون الأبيض اعتمدته جينيفر لوبيز



تنسيق أنيق ومشرق اعتمدته جينيفر لوبيز Jennifer Lopez وقد اختارت فيه بنطلونًا قماشيًا باللون الأبيض بقصة الأرجل الواسعة، خصره عال وكانت قد زينته بحزام رفيع من الجلد الأسود من شانيل Chanel واختارت معه بلوزْ معرقة بألوان حيوية جمعت بين الأخضر والأحمر، وزينت اللوك بأقراط ألماسية ناعمة ونظارات شمسية بقصة الطيار.

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جينيفر لوبيز في تنسيق ناعم في البنطلون القماشي:

تنسيق أنيق في البنطلون والقميص الأبيض اعتمدته جينيفر لوبيز



اختارت جينيفر لوبيز Jennifer Lopez تنسيقًا ناعمًا وأنثويًا في البنطلون القماشي الذي اختارته باللون البيج الداكن وبقصة واسعة ونسقت معه قميصًا أبيض طويلًا زينت خصره بحزام قماشي منقط باللونين الأسود والأبيض، وأكملت اللوك بصندل كعب عال وحقيبة كتف باللون الأسود.



بناطيل يومية بأسلوب جينيفر لوبيز Jennifer Lopez العصري اعتمدتها في مشاوير ومناسبات مختلفة، شاهدي الصور واستوحي أجمل الأفكار التي تناسبك وتناسب ذوقك.

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