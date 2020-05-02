أزياء مشجرة آخر موضة لإطلالات ربيع وصيف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 مايو 2020 12:13 مساءً - لا تزال الأزياء المشجرة والمطبعة بالنباتات والمستوحاة من الطبيعة الاستوائية، محافظة على رواجها لموسم ربيع وصيف 2020 وذلك من خلال نقشات بأشكال وأحجام متنوعة، تذكرنا بعالم المغامرات.

فستان طويل بطبعات الأشجار من دولتشي اند غابانا Dolce&Gabbana



يمكنك انتقاء الأزياء المشجرة لمختلف مناسبات ربيع وصيف 2020، سواء كانت فساتين مشجرة طويلة أم قصيرة، أو حتى تنانير وقمصان وبناطيل؛ فهذه القطع ستضفي تألقاً فريداً من نوعه على إطلالتك، مما سيلفت الأنظار ويسلّط عليك الأضواء، سواء ارتديتها في الليل أو في النهار.

تعرفي مع «الخليج 365» اليوم على مختلف تصاميم الأزياء المشجرة؛ لكي تختاري ما يليق بك من صيحاتها لربيع وصيف 2020.

أزياء ربيعية مشجرة لإطلالات ربيع وصيف 2020

فساتين ربيعية مشجرة طويلة لربيع وصيف 2020

فستان طويل بطبعات الأشجار من فالنتينو Valentino



لأنه لا يمكن للمرأة أبداً التخلي عن الفستان الطويل في موسم الربيع، عمدت دور الأزياء العالمية إلى تضمين صيحة طبعات الأشجار على تصاميم أزياء ربيع وصيف 2020.

ظهرت الفساتين الربيعية المشجرة بتصاميم واسعة ومحددة على الخصر، على منصة فالنتينو Valentino، متيحةً الفرصة أيضاً أمام المرأة العاشقة للإطلالة المحتشمة أو الموديست أن تكون على الموضة.

كما وأعجبنا تصميم لفستان مشجر بالألوان الباستيلية الراقية، ضمن عرض باكة رابان Paco Rabanne، والذي يعد رائعاً لمناسبة مسائية. ومن الجدير ذكره أن الفساتين الطويلة المشجرة اجتاحت عرض دولتشي أند غابانا Dolce&Gabbana لتتألق المرأة في ربيع وصيف 2020 بفساتين سهرة خلابة.

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فساتين ربيعية مشجرة قصيرة لربيع وصيف 2020

إطلالة بطبعات الأشجار من فرساتشي Versace



إذا كنت من محبات الفساتين القصيرة في موسم الصيف، لا تبخلي إذاً على خزانتك بالحصول على مجموعة من الفساتين الربيعية القصيرة المشجرة، والتي يمكن أن تأتي بتصاميم متنوعة بعضها عصري واسع ومريح، لا يبرز شكل الجسم، وبعضها الآخر ضيق لإطلالة أكثر جاذبية.

ظهر الفستان القصير المشجر على غرار معطف بأزرار أمامية على منصة لويس فويتون Louis Vuitton لربيع وصيف 2020 لإطلالة نهارية أنيقة.

ولسهراتك المسائية في ربيع وصيف 2020، لا تترددي أبداً في ارتداء الفستان القصير المشجر، مع تفاصيل الترتر والريش تماماً كما رأيناه ضمن عرض فرساتشي Versace مبرزاً جمال الجسم.

قمصان ربيعية مشجرة لربيع وصيف 2020

إطلالة بطبعات الأشجار من فرساتشي Versace



إذا أردت اعتماد صيحة الأزياء المشجرة هذا الموسم لتكوني مواكبة لأحدث اتجاهات الموضة إلا أنك لا تفضلينها بإطلالة كاملة، ننصحك باختيار القميص المشجر الاستوائية. فهذه القطع لن تملّي منها، نظراً لقدرتك على تنسيقها مع أزياء أخرى متنوعة.

اختاري هذا القميص من لويس فويتون Louis Vuitton لإطلالة مشجرة حيوية منعشة يطغى عليها اللون البرتقالي مع تفاصيل راقية من الدانتيل الملكي الذي يضفي مزيداً من الفخامة على القطعة.