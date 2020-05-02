- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 مايو 2020 12:13 مساءً - تميزت المغنية المغربية يسرا سعوف بارتداء أجمل القفاطين وأكثرها أناقة، لذا جمعنا لكِ من وحيها عدة إطلالات، يمكنكِ الظهور بها في رمضان ٢٠٢٠.
قفاطين ربيعية
لقفاطين مناسبة لفصل الربيع الحالي، ظهرت يسرا بقفطان لَحْمِي مزين بالأزرق، وأطلَّت بقفطان سماوي مطرز بالذهبي، وارتدت قفطانًا زهريًّا مزينًا بالتطريزات الذهبية، واختارت قفطانًا بنيًّا بأكمام مميزة، وآخر بنفسجي مطرز بالبيج.
تابعي المزيد:جلابيات لاطلالات رمضانية من وحي الفاشينيستا العربيات
قفاطين من المخمل
تعطي القفاطين المصممة بقماش المخمل الكثير من الأناقة والرقي، لذا تأنقت يسرا بقفطان عنابي مزين بالذهبي، وآخر أسود مطرز بالذهبي.
تابعي المزيد:أجمل موديلات جلابيات عصرية للشهر الفضيل
قفاطين مناسبة لكشخة رمضان
ولكشخة رمضان، يمكن ليسرا أن تلهمك قفطانًا ذهبيًّا مليئًا بالتطريزات الفضية، وهناك قفطان أخضر بأكمام واسعة زُيِّنَ بالذهبي من المنتصف وفي الأكمام، وتجملت بقفطان بني مع حزام ذهبي للخصر ومزين بالتطريزات الذهبية.
كانت هذه تفاصيل خبر قفاطين ملونة ومطرزة من وحي يسرا سعوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.