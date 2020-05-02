قفاطين ملونة ومطرزة من وحي يسرا سعوف

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 مايو 2020 12:13 مساءً - تميزت المغنية المغربية يسرا سعوف بارتداء أجمل القفاطين وأكثرها أناقة، لذا جمعنا لكِ من وحيها عدة إطلالات، يمكنكِ الظهور بها في رمضان ٢٠٢٠.



قفاطين ربيعية

قطافين يسرا سعوف



لقفاطين مناسبة لفصل الربيع الحالي، ظهرت يسرا بقفطان لَحْمِي مزين بالأزرق، وأطلَّت بقفطان سماوي مطرز بالذهبي، وارتدت قفطانًا زهريًّا مزينًا بالتطريزات الذهبية، واختارت قفطانًا بنيًّا بأكمام مميزة، وآخر بنفسجي مطرز بالبيج.

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قفاطين من المخمل

قطافين يسرا سعوف



تعطي القفاطين المصممة بقماش المخمل الكثير من الأناقة والرقي، لذا تأنقت يسرا بقفطان عنابي مزين بالذهبي، وآخر أسود مطرز بالذهبي.

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قفاطين مناسبة لكشخة رمضان

قطافين يسرا سعوف



ولكشخة رمضان، يمكن ليسرا أن تلهمك قفطانًا ذهبيًّا مليئًا بالتطريزات الفضية، وهناك قفطان أخضر بأكمام واسعة زُيِّنَ بالذهبي من المنتصف وفي الأكمام، وتجملت بقفطان بني مع حزام ذهبي للخصر ومزين بالتطريزات الذهبية.