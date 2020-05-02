أقراط رمضانية اعتمدتها بعض النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 مايو 2020 12:13 مساءً - خلال شهر رمضان ، تبحثين عن اطلالات تناسب هذا الشهر الكريم ، خصوصا من ناحية الاكسسوارات . وكي تبتعدين عن المبالغة تحتاجين إلى اكسسوارات ناعمة، لذلك نطلعك على أبرز صيحات الأقراط المناسبة لشهر رمضان بتصاميم الهلال والنجوم بوحي من النجمات.



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أقراط النجمات





اصالة







اعتمدت النجمة أصالة أقراط الهلال الكبيرة بتصميم جذابة وعصري يناسب أجواء شهر رمضان، ونسقته مع عباءة باللون الأبيض.



كذلك اختارت ميريام فارس أقراط طويلة بتصميم النجوم الذهبية، وتميزت بالعصرية والأناقة.







نوال الزغبي







وأحببنا أقراط نوال الزغبي الذهبية المرصعة بالأحجار باللون الأحمر لإطلالة جريئة ولافتة للأنظار، ونسقتها مع أزياء باللون الأحمر.

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أقراط ماركات لشهر رمضان





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DIOR





برزت العديد من موديلات أقراط النجوم المناسبة لشهر رمضان.



قدمت ماركة ديور Dior تصاميم مميزة لأقراط النجوم مثل الأقراط الذهبية الطويلة مع سلسلة تتدلى منها النجوم، وأقراط غير متماثلة بتصميم النجمة الذهبية مع الكرة باللون الأبيض.



JENNIFER BEHR





ومن ماركة جنيفر بيهر Jennifer Behr، اخترنا لكِ أقراط النجوم بالذهب الأبيض بتصميم بسيط وحجم صغير يمكن إرتداءها في النهار والمساء.



كما قدمت ماركة كيت سبيد Kate Spade أقراط الهلال والنجوم الذهبية والمرصعة بالفصوص البرّاقة.







MARNI







وأعجبتنا أقراط مارني Marni العصرية بتصاميم النجوم، سواء باللون الأبيض أو الأسود لتناسب إطلالات النهار.



طالعي أجمل تصاميم أقراط رمضانية لتلهمك بإطلالات جذابة تناسب هذا الشهر.

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