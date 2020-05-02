نصائح لتنسيق التنانير الطويلة من وحي الفاشينيستا المحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 مايو 2020 12:13 مساءً - تنوعت موضة التنانير الطويلة هذا الموسم، القطعة الأنسب للمحجبات نعرفك على طرق ونصائح لتنسيقها بكل أناقة مع الحجاب من وحي صور الفاشينيستا المحجبات على انستقرام.



تنانير مطبعة بنقاط البولكا موضة 2020

تنانير مطبعة

برزت هذا الموسم صيحة الأزياء المطبعة بنقاط البولكا Polka dots وطالت التنانير على اختلاف موديلاتها، يمكنك تنسيق التنورة البيضاء المنقطة بالأسود مع توب أسود وبليزر طويل من اللون نفسه وزيني الخصر بحزام عريض، كما يمكنك تنسيق التنورة المنقطة مستقيمة القصة مع قميص أبيض وحزام رفيع واعتمري سكارف معقود من الخلف.

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تنانير بليسية طويلة وطرق تنسيقها مع الحجاب

تنانير طويلة



تبقى التناتير البليسيه واحدة من أساسيات خزانة صيف 2020، نسقي تنورة بيضاء مع بلوزة حرير سوداء وتممي اللوك بحذاء مونوكروم وحقيبة كتف باللون البرغندي على أن تكون الطرحة من نفس لون البلوزة، جربي تنسيق التنورة البليسيه الوردية الفاتحة مع بلوزة بيضاء مزينة بطبعات سوداء ناعمة وزيني الخصر بحزام أبيض عريض واعتمري طرحة بلون التنورة.

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تنانير مطبعة لإطلالة مفعمة بالمرح

تنانير مطبعة



وجهي خيارك نحو التنانير المزينة بالطبعات ذات الألوان الحيوية لتنفحي اطلالتك بالإشراق، نسقيها مع القمصان البيضاء ويمكنك تزيين اطلالتك بفيست جينز قصير وحقيبة كتف بلون صارخ احمليها عبر الجسم بطريقة الـ Cross واختاري طرحة من نفس لون الحقيبة وانتعلي حذاء سنيكرز أبيض.

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تنانير حرير A Line موضة صيف 2020

تنانير حرير

انتشرت هذا الموسم موضة التناتير الحرير الطويلة والتي تأتي بقصة A line الرائجة، جربي اعتماد تنورة وقميص من نفس اللون لتحصلي على قامة ممشوقة وانتعلي صندال شفاف ويفضل أن تكون الطرحة من نفس لون الطلة، كما يمكنك اختيار بلوزة بلون أفتح مشتق من اللون الغالب على اطلالتك اذا كنتِ لا تفضلين اللوكات موحدة اللون.