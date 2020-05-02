تنسيقات شبابية فاتحة من فاطمة حسام للمحجبات النَّحِيلات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 مايو 2020 12:13 مساءً - الفاشينيستا الخليجية فاطمة حسام، من أشهر مدونات الموضة بالعالم العربي وأهمهن، لذا استوحينا لكُنَّ منها عدة تنسيقات لأزياء فاتحة اللون، ومناسبة للمحجبات النحيلات في فصل الربيع.



خيارات البنطال لإطلالات ربيعية

خيارات البنطال لإطلالات ربيعية



لخيارات عملية، اعتمدت فاطمة البنطلونات الواسعة بالألوان الزاهية، حيث ارتدت بنطالًا وبلوزة ومعطفًا باللونين الأزرق والرمادي، مصمميْن بشكل بسيط وأنيق مناسب للشابات، وظهرت ببنطال أبيض مع معطف وبلوزة باللون الأبيض أيضًا، وأطلَّت ببنطال واسع مع معطف بأكمام طويلة وواسعة، ومزيّن بحزام للخصر، وأكملته ببلوزة بيضاء، واختارت بلوزة وبنطالًا باللون الزهري، مع معطف زهري بتصميم ناعم وبسيط.

تابعي المزيد: اطلالات بالجمبسوت من وحي المحجبات



تنسيقات التنورة والفساتين

تنسيقات التنورة والفساتين



لتنسيقات أخرى أكثر أناقة، فضّلت فاطمة التأنق بمعطف زهري مصمم بقصة رائعة في الأكمام مع فستان أبيض، وتجمّلت بفستان زهري ناعم مع معطف بذات اللون، وتزيّنت ببنطال أصفر مع معطف جينز أصفر وحذاء أبيض، ونسقت فستانًا أبيض مع معطف رمادي مزيّن بحزام للخصر.

تابعي المزيد: إطلالات المحجبات من وحي نجود مشعل