أفكار لتنسيق القميص الأبيض "الأوفر سايز" تعرفي عليها

تعّد الأزياء "الأوفر سايز oversized" من صيحات الموضة الرائجة هذا الموسم وقد شاهدناها على مختلف منصات عروض دور الأزياء العالمية وبشكل خاص على القمصان التي بدت عصرية وعملية وأنيقة في الوقت ذاته، واليوم سنقدم لك أفكار لتنسيق القميص الأبيض الأوفر سايز لاطلالات عصرية وعملية.

القميص الأبيض الاوفر سايز موضة هذا الموسم:

من بين صيحات الموضة الرائجة لهذا الموسم كان القميص الأبيض الاوفر سايز الذي يبدو كلاسيكياً للوهلة الأولى غير أنه من التصاميم الشبابية التي توحي بالأناقة والعصرية في آن معاً، وقد شاهدناها بقصّات مختلفة لدى الكثير من دور الأزياء العالمية مثل سانت لوران Saint Laurent، الكسندر وانغ Alexander Wang، فندي Fendi، جوزيف Joseph، سيمون روشا Simone Rocha وغيرهم.

أفكار لتنسيق القميص الأبيض الأوفر سايز:

عند اعتمادك لاطلالات في القميص الأبيض فإنك ستضمنين بذلك الأناقة بأسلوب كلاسيكي ناعم لكن باختيارك لقصة الاوفر سايز فبذلك ستحصلين على اطلالات عصرية وذات نمط شبابي كاجوال ومريح، وبإمكانك اعتماده مع بنطلون جينز لاطلالة يومية أو مع سروال مطاطي ضيق، أو من الممكن أن تختاريه مع تنورة ميدي لاطلالة عصرية، أو حتى لك أن تعتمدينه مثل جاكيت في حال تركت أزراره مفتوحة ونسقت تحته توب ناعمة.

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