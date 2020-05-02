أصالة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية بـ"العباية البيضاء"

تكتفي النجمة أصالة في الفترة الأخيرة بنشر صور ألبومها وأغنياتها على مواقع التواصل الإجتماعي، لكن ابنتها شام نشرت صور تجمعها بوالدتها وشقيقها تألقت فيها الأم وإبنتها بإطلالة العباية البيضاء في شهر رمضان الكريم، وصحيح أن اصالة وابنتها نسقتا إطلالتهما باللون الأبيض إلا ان إطلالة كل واحدة منهنّ إختلفت عن الأخرى. أصالة إختارت عباية مفتوحة على شكل رداء، تميّزت بالتطريز الأنيق والأكمام الحريرية الواسعة، إضافة الى الحزام من القماش نفسه الذي حدد خصرها، وظهرت أصالة من دون ماكياج، فيما قامت برفع شعرها من الأمام مستعينة بأكسسوار شعر أبيض، كما تزيّنت بقلادة طويلة مرصعة بالألماس والأحجار الكريمة.

أما إبنتها شام، فأطلت بعباية بتصميم ناعم وبسيط نسّقت معها حزاماً جلدياً باللون الأسود لتحديد خصرها، حيث كان إبن أصالة قد نشر أيضاً صورة تجمعه بوالدته وأشقائه في جلسة رمضانية عائلية منذ أيام، بدت فيها أصالة بكامل أناقتها، حيث خطفت الأنظار بعياية باللون الأحمر مزيّنة بالتطريز عند الصدر، ومن الناحية الجمالية تألقت بمكياج ناعم مع شفاه باللونا الأحمر، كما إعتمدت تسريحة الشعر المنسدل.

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