وعود بالنجاح والسعادة لإنجاز المشاريع

مهنيًا: ان الاجواء الجميلة والمؤاتية لبرجك ما زالت مسيطرة هذا الشهر الذي يحمل معه وعودا كثيرة بالنجاح والسعادة لانجاز المشاريع خاصة بين الفترة 1و13 لتنطلق في عملية الانقاذ او التقدّم السريع نحو الاهداف. هنالك عوامل فلكية مشجّعة تسمح لك بأخذ المبادرة احيانًا وبدعم تحركات الآخرين احيانًا اخرى. ومن الضروري البحث عن المصالحة والوفاق وتهدئة الخواطر تفاديًا لحصول تنافر او مزيد من الخلافات. فإذا كنت تريد انهاء مرحلة المتاعب او الوصول الى تسوية ومصالحة ابحث فورًا عن القواسم المشتركة وقدّم بعض التنازلات ارضاءً للطرف الآخرابتداء من تاريخ 11 يدخل عطارد الى مواجهة برجك من الجوزاء لينضم الى الزهرة بالاضافة الى اتقال المريخ الى الحوت اي الى مواجهة مع برج ما يضعك امام طريق مسدود وجو من النقاشات العاصفة والخسارة في الارباح او الممتلكات ان التاثيرات الفلكية ليست سهلة نظرا لوجود المعاكسسة السلبية التي سوف تشتد هذا الشهر بين زحل المشتري والمريخ ان الفلك يطلب منك عدم الاستسلام والاعتناء بسلامتك وصحتك وعدم الاستهتار في اي عارض سوف تنشغل بحل مسألة ادارية كملفّ او بوليصة تأمين او معاملة مصرفية. هنالك بعض الضغوط التي تشعرك بالحيرة او التعب والتي قد تسبّب ربما القلق والارق. لكن بالرغم من الجو المتعب لا مانع لديك للتقدم بافكار مجدية وتكون مدفوعا بارادة قوية للنجاح لذلك ابق متيقظا لكل شاردة وواردة اذ انك سوف تفرح لانفراجات وفرص ثمينة ولا بدّ من التحرك المكثّف والسريع خلالها للاستفادة من اكبر قدر ممكن من النجاحات والمكاسب المتنوّعة. انطلق باكرًا الى عملك ولا تتذمّر من المسؤوليات كن صبورًا ولا تستعجل امرًا كي لا تمنى بالفشل او بخيبة امل. كثّف اتصالاتك وحاول اعادة العلاقات العامة والخاصة حتى الى افضل مما كانت عليه سابقًا. اظهر تفهّمًا وليونة ولا تفرض رأيك على الآخرين. كن طموحًا ولكن بتعقّل.

عاطفيًا:سوف تنتفع علاقتك وترقى هذا الشهر المناسب لتبادل الافكار والاحاسيس اذ انك ستستمتع بلحظات سعيدة مع الحبيب ان انتقال الزهرة الى الثور يدفعك لان تعبر عن حبك بصورة رومنسية دافئة بحيث تختفي غيوم ويصبح بإمكانك التفاهم مع ما يجري حولك من احداث صغيرة او كبيرة. تستقيم بعض الامور ويجدر بك انت شخصيًا ان تبادر الى تقريب المسافة وتقديم بعض التنازلات او تلطيف الاجواء دعمًا للاستقرار والاستمرارية. يناسبك تخصيص وقت اضافي للحبيب فرحلة او عطلة اسبوع رومانسية تفيد العلاقة وتدعم النوايا.انه شهر جيد للارتباط او للتعارف فيسهل التفاهم معك وتختفي معظم العوامل الفلكية وغير الفلكية الضاغطة ليخلو لك الجوّ من التوتر فتنطلق في مبادرات رومانسية.

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