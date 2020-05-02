مهنيًا: لن يكون شهرًا سهلاً ابدًا، بل على العكس قد يكون من اصعب اشهر السنة واقلها حظوظًا وفرصًا. ولسوف تطال هذه التأثيرات جميع مواليد برج العقرب بغض النظر عن اعمارهم او موقعهم او مجالهم، كل حسب طاقته ودوره. وستكون التحالفات القوية المتينة سلاحك لتنجو من افخاخ وعوائق هذا الشهر. وسيكون من الضروري الانطلاق يوميًا بمناعة وحصانة نفسية لاتقاء المعاكسات وشرها ان وجود الشمس عطارد واورانوس في برج الثور حتى تاريخ 20 أيار بالاضافة الى المربع الفلكي بين من الدلو بين زحل والمريخ ما يعني نزاعات حادة مع الشركاء في العمل وم الضرورة الحرص الشديد على المعنويات القوية والايجابية، والى التّمسك بالايمان وعدم التشكيك بالنفس وبالآخرين. طباعك صعبة ومنفرة ولا بدّ من السيطرة عليها كي لا تخسر كثيرًا. ولا بد من تحذيرك من مخالفة القانون او التعليمات او الرّهان على الحظ او الصدفة، لأن الفترة ستكون فارغة من اي حظوظ او دعم فلكي،وبالتالي سوف تتذمر طيلة هذه الفترة من التاخير والاعمال الغير المجدية قد تشعر انه تم استبعادك من المشاركة في احداث المهمة وان امورك لا تسري على الشكل الصحيح في ظل سير هذه الفترة ببطء شديد يجدر بك الانتباه وتفادي ارتكاب الهفوات فمن الممكن ان تظهر بعض الملابسات او الخلافات هذا الشهر نظرًا لموقع الشمس في برج الثور. قد تشعر بالتحديات والاستفزازات بين الحين والآخر حاذر من الفشل والخسائر وحافظ على هدوء اعصابك ودقّق في تفاصيل العقود والمستندات قبل ان يكون لك قول فيها. تعود الامور الى نصابها ابتداء من تاريخ 21 مع انتقال الشمس وعطارد الى موقع مناسب اي الى الجوزاء ما يسمح لك بتصحيح الاخطاء وبترتيب العلاقات وربما بإيجاد مخارج مناسبة ومرضية ما يجعلك اكثر انفراجًا وبهجةً حيث تعود الكواكب للتعاطف معك ولتقديم الدعم الذي تحتاجه. تبدأ معظم الضغوط والعوائق بالزوال، وترتفع معنوياتك تدريجيًا. تنطلق لاستعادة موقعك من جديد وللتعويض عن خسارة او تأخير او فشل حدث مؤخّرًا. تعالج المسائل التي لم تجد لها حلاً سابقًا وتتجه نحو تحقيق الاهداف والاماني من جديد

عاطفيًا: ان وجود كوكب الزهرة في برج الجوزاء فتكون هذه التأثيرات الفلكية مهمة لتعزيز استقرارك وتطلعاتك الشخصية في هذا الشهر الجميل جدا الذي سيغني علاقتك بالمزيد من الثبات والترابط لا تتردد في قضاء المزيد من الاوقات الثمينة مع الحبيب فقد حان الوقت المناسب لتفتح صفحة جديدة اذا كانت العلاقة معقدة مؤخراً, اما اذا كنت غير مرتبط فسيخرجك هذا الشهر من حالة الانعزال التي تعيشها لا عذر لديك لعدم التفاهم مع الحبيب فباستطاعتك التوصّل الى نتيحة داعمة ومرضية للطرفين شرط التحلي بالهدوء والرصانة. انه شهر مناسب للتعارف وقد تلتقي بمن يسلب قلبك واهتمامك وذلك في اجتماع او مؤتمر او لقاء اجتماعي.

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