مهنيًا: انطلاقة استثنائية لهذا الشهر الواعد جدًا فمواقع الكواكب تناسبك تمامًا الشمس عطارد واورانوس في الثور في حين يكون زحل والمريخ في الدلو الهوائي الصديق الذي يرسل لك اجمل تأثيراته لتنير دربك بالنجاح والربح. وبالتالي سيكون شهر أيار مايو شهرًا مثمرًا وغنيًا على كافة الاصعدة فتنعم بالارتياح والانفتاح والخروج الى النور لبدء صفحة ناصعة في حياتك شهر مناسب لتحديد الاهداف والاولويات فأنت تبدو متحمّسًا للحياة ولخوض مجالات جديدة ولتحسين موقعك واحوالك. كون ايقاع الحياة سريعًا وناشطًا جدًا هذا الشهر وهو يشكّل انطلاقة مهنية اجتماعية ناجحة . تتمتّع بالجرأة لاتخاذ القرارات المناسبة والتي تخدم مصالحك وتكون صاحب شخصية لافتة تعكس ثقة عالية بالنفس الامر الذي يجذب الزبائن والصفقات واهل النفوذ.تهتم لكل ما هو جديد ويغني مؤهلاتك ولن تتردّد في الترشّح لمنصب جديد او للمشاركة في ورشة عمل تعزّز موقعك. قد تنطلق بنشاط وحيوية وسيكون بانتظارك تطورات وعروض طارئة وخيارات متعدّدة، وسيكون الجميع بانتظار قرارك او اشارة منك. اللقاءات مثمرة ومفيدة وهي ضرورية لتقدّمك ولموقعك.في تنفيذ خطة او مشروع فأنت تبحث عن التجدّد والتطوّر ولن ترضى بعد الآن بالعمل الروتيني او بذلك الذي لم ينفع مصالحك في الآونة الأخيرة. لن تتردّد باعتماد اسلوب او تقنية جديدة ومن يدري فقد تبدأ عملاً مختلفًا وتنطلق في مرحلة جديدة. اضف الى ذلك انتقال كوكب الشمس الى الجوزاء لتنضم الى الزهرة وعطارد الذي سيجلب الحظوظ والمكاسب ويبعد الاخصام والمنافسات الصعبة ان عقارب الساعة ستدور لصالحك. كن مجتهدًا ومواظبًا على عملك ولا تهمل الواجبات مهما كانت صغيرة حضّر جيدًا لصفحتك السنوية الجديدة فعليها يتوقف تقدمك ونجاحك.

عاطفيًا: يحيطك الزهرة من برج الجوزاء الصديق بالدفء والطمأنينة وتؤمن لك جلسات لطيفة ومميزة، تغنيك بطاقاتها الايجابية وتدفعك نحو الاضواء بصورة تلقائية. تتفاءل وتنقل الامل والتفاؤل والبهجة والسعادة والحب واذا اضفنا وجود الشمس في الثور ولاحقا في الجوزاء باستطاعتنا القول ان الظروف السائدة حاليًا ستكون استثنائية ومناسبة تمامًا لإعادة احياء العلاقات ولتعزيز الروابط ولطيّ صفحة الماضي والانطلاق في صفحة جديدة. باستطاعتك ادخال جديد على حياتك العاطفية والعائلية ربّما من خلال مصالحة او تقديم اعتذار او التراجع عن قول او موقف. حان الوقت لتحديد ما تريد في العلاقة ولاعتماد اسلوب افضل وارقى يضمن حسن سير الامور. عبّر عن رأيك واخرج عن صمتك. حان الوقت للعازب للتعارف ولعله هذا الشهر سيلتقي بمن يلفت انتباهه نظرًا لتأثيرات كوكب الحب انه شهر رومانسي بامتياز.