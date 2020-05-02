مهنيًا: افضل ما يميّز هذا الشهر هو التأثيرات الايجابية التي ترسلها الشمس عطارد اورانوس من الثور الى حياتك ولا سيما وجود المشتري كوكب الحظ الاكبر في برج الجدي الصديق الذي يحل معه مشاريع غنية واحداث بنّاءة على صعيد العلاقات العامة والشخصية فسترى ان الحوافز ستكون كثيرة امامك تشجّعك على المبادرة لتعزيز الروابط مع المسؤولين والزملاء على مختلف مستوياتهم وكفاءاتهم. كما ستسعد لتضامن احد المسؤولين ولدعم مشروعك وتطلعاتك. انت بصدد تحقيق احلامك كلها تحقيق ما تتمناه وانت مرتاح وممتن بما تملكه تجد سهولة في ايصال افكارك وتوسيع اعمالك في الخارج اذا كنت تبحث عن المساعدة او الدعم فلن تواجه اية مشكلة لدى قيامك بذلك لكن حاول الوصول الى اهدافك قبل تاريخ 13 قبل وصول المريخ الى مواجهة برجك من الحوت بالاضافة الى وجود الزهرة في الجوزاء في موقع معاكس تماما ما يسبب لك مضايقات تأخير وتأجيل قد تتوتر اعصابك وتستاء من بعض التصرفات المزعجة لكن اذا كنت تريد ان تسير عملياتك بشكل سلس ينفعك العمل ضمن المجموعة وضمن المؤسسات والهيئات المتشبّعة. لا تحصر ممارسة صلاحياتك ولا تتردّد في توسيع دائرة نشاطاتك اان هذه الفترة فعّالة وتخدم مصالحك شرط التعاون مع الآخرين ستجد عندئذٍ من يقف الى جانبك ويدعم خطواتك.لن تكون وحيدًا بل سوف تظهر بعض المسؤوليات التي تتطلّب تعاطفًا مع الغير ودعمًا لهم. هذه هي معادلة الشهر اعطِ لتأخذ.لكن من المحتمل ان تمتلىء الايام العشرة الاخيرة بالضغوطات او المتطلبات حاول ان تتعامل مع التأثيرات الضاغطة بحكمة وهدوء، سارع الى تلطيف الاجواء من حولك اذا علت النبرة وكُن انت من يحلّ السلام والطمأنينة اينما وجدت

عاطفيًا: لا يعتبر هذا الشهر من الاشهر الرومنسية حاذر من المشاحنات الشخصية التي تسمم الاجواء وتجعلك تفقد السيطرة على تصرفاتك اياك والغضب وابتعد عن العصبية واحذر الكلام القارص او التصرّف العشوائي والغيرة ولا تتسرّع في إلقاء التهم على الشريك خصوصا في حال كنت تريد المناقشة بمواضيع حساسة في هذا الشهر الصعب فلكيًا حيث يواجهك كوكب الحب الزهرة في مواجهة برجك اي في برج الجوزاء الذي يتحدث عن بعض الانزواء تغضب وتستاء لأقل كلمة ما يتسبب بخلاف او جفاء تطفو الى السطح بعض النوايا السلبيّة لتسقط الاقنعة اذا كانت هناك اقنعة والتباسات. عليك الحفاظ على علاقات مستقرة وعدم اهمال شريك حياتك خصوصا اذا كانت العلاقة غير مستقرة انه شهر دقيق تعيش خلاله العلاقة على مختلف مستوياتها تجارب صعبة وقاسية ولن تصمد سوى تلك السليمة والمتينة.

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