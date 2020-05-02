تخضع لعدّة امتحانات تحدد مصيرك لفترة من الزمن

مهنيًا: ان مواقع الكواكب هذا الشهر وتحديدًا حتى 20 أيار لا تعد بانفراجات رئيسية، وسوف تسلّط الشمس عطارد واورانوس من برج الثور المواجه لبرجك الضوء على بيت السمعة والشأن العام لديك، وبالتالي قد تعرّضك او بالأحرى تخضعك لعدّة امتحانات ونتيجة لهذه الامتحانات قد يتحدد مصيرك لفترة من الزمن.بالاضافة الى معاكسة زحل والمريخ من برج الدلو الذي يجعلك تواجه بعض الاحداث الطارئة والتي عليك ان تجاريها وان تتكيف معها وبالتالي سيتوجب عليك التحضير جيدًا لعملك او لدراستك اذا كنت طالبًا، لا يجوز اهمال التفاصيل لأن العواقب ستكون صعبة. انه شهر متعب ومرهق على الصعيد المهني فعليك القيام بالكثير من الاعمال وانجاز جميع المهام الموكلة اليك ان مفتاح نجاحك في العمل مع كل هذه الضغوطات هو التنظيم العقني والصحيح لامورك مع العلم انك ستشكو من عدم دعم الزملاء في اصعب مرحلة مهنية خلال هذا الشهر انظر الى التفاصيل وانجز كل ما يتوجّب عليك انجازه. تتمتّع بطاقة كبير لكنّها قد تكون جارفة وتدفعك نحو التّسرع. تتبدّل المعطيات لصالحك وابتداءً من تاريخ 21 مع انتقال الشمس وعطارد الى برج الجوزاء لينضما الى كوكب الزهرة ما يعني ان حياتك ستعود الى سابق عهدها والى الحماسة والنشاط المعهودين، ولا سيما على الصعيد الاجتماعي حيث تسجّل حركة مهمّة من لقاءات وزيارات كلها تعزّز الروابط والتحالفات والصداقات. وبشكل عام ستكون الفترة الثانية من الشهر بمثابة مكافأة لجهودك الأخيرة حيث ستحصد خلالها ثمار اتعابك وتتقدّم بخطوات سريعة وكبيرة نحو النجاح والازدهار. وبشكل عام ان الشهر الحالي يحمل تحديًا وامتحانًا، حيث ستثبت خلاله قوتك او ضعفك، نجاحك او فشلك. ووسط الاضواء التي ستكون مسلّطة عليك سيكون من الضروري عدم الاستسلام والرضوخ للضغوط.

عاطفيًا: تشهد حياتك العاطفية والشخصية تحسّنًا كبيراً تحت تاثير كوكب الحب من برج الجوزاءاي في البيت الحادي عشر الذي يوفر لك طاقة جيدة واجواء حالمة وصداقات غنية ولقاءات مهمة جدا قد تقرر مصيرك وعلى الارجح تختفي المشاحنات والانفعالات وتمضي اوقاتًا مسلية ومشرقة وستستفيد من التاثيرات الفلكية الايجابية مهما كان وضعك العاطفي اي سواء كنت متزوجا ان حياتك ستكون مفعمة بالسعادة وذلك يساعك في حل القضايا والمشاكل العالقة ويمكنك من التخطيط لغد افضل لقد حان الوقت المناسب للتفكير بمستقبلك بجدية كبيرة حاول التعويض عن الوقت الضائع لتصحيح الاخطاء ولاستعادة ثقة الحبيب اذا كان بالامكان استعادتها للعازب انه شهر جيد لكي تتقدم بطلب للزواج او لكي ترتبط رسميا بمن تحب.

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