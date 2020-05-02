بداية الشهر خيرًا عليك لا سيما حتى تاريخ 20 أيار

مهنيًا: تكون بداية الشهر خيرًا عليك لا سيما حتى تاريخ 20 ايار مايو بحيث يحمل اليك انفراجات معنوية وتطمينات على انواعها. تملك ارادة قوية لمقاومة العراقيل وتكون ناجحًا في حقل اختصاصك حسب المعطيات الفلكية فأنت تتمتع بفكر قوي وجرأة على تسيير الامور حسب رغبتك. سوف يسهل عليك انجاز الواجبات المعقّدة فتتقدّم على المنافسين وتظهر مهارة في التنظيم والتنفيذ. تبدو متيقّظًا وناضجًا في نقاشاتك. تمارس ديبلوماسية واضحة فتكسب اعجاب المسؤولين وربما تكون من نصيبك مسؤولية او مهمة صعبة لأنك صاحب مهارة وكفاءة وملموسةسوف تدفعك الكواكب الى الامام فلا تقاوم مهما كانت لديك اعذار لأن الكواكب في المرحلة التالية من الشهر لن يدفعك لا بل قد تجذبك الى الوراء تشارك في اكثر من نشاط ويكون لدورك اثر مهم لدى الآخرين. يناسبك وجود الشمس عطارد واورانوس في برج الثور حتى تاريخ 20 ما يجعلك سعيدا ومرحا بامكانك ان تضاعف جهودك والعمل مع مجموعة من الاصدقاء او الزملاء على مشروع جديد كذلك سيمنحك فرصا كثيرة لتعزيز موقعك والتقدم كما سيفتح لك الابواب فانطلق للاكتشاف والتعرف على مجموعات جديدة وكثف عملك اذا اردت النجاح لمساعيك.وللمزيد من الحظوظ ولا تراهن على المصادفة في اية لحظة بل على العمل الدؤوب والتحضير المسبق. تشارك في يوم معين بورشة عمل او تنضم الى فريق للتعاون لإنجاز ما وهذا الامر يناسبك تمامًا ويعزّز موقعك.اما الايام العشرة الاخيرة فستكون بطيئة بسبب انتقال الشمس الى برج الجوزاء اي الى مواجهة مع برجك عليك اختيار الافضل والانسب وان لا تحاول المجازفة في رصيد تملكه لأن العراقيل والسلبيات اقوى بكثير من الايجابيات عندها قد يصبح ايقاع حياتك بطيئاً حتى انك ستشعر بجمود كامل وقد تستاء لركود الاحوال وللتاجيل وعلى الارجح لن تسمع جوابًا ولن تتلقّى خبرًا على تساؤلاتك بل ستبقى المسائل عالقة حتى منتصف الشهر المقبل.

عاطفيًا:لا يزال كوكب الحب يتنقل في مواجهة برجك من الجوزاء ولا يزال يتحدث عن ازدواجية في المشاعر والعلاقا الشخصية او عن صراع بين الواجبات العائلية والمهنية بحيث قد تعاني من علاقة متأزمة تجبرك على رمي السلاح والانسحاب في هذا الشهر المتقلب الذي يحمل مفاجآت صادمة ومسؤوليات كبيرة انه شهر غير رومنسي على الاطلاق فلا تنتظر الراحو والطمأنينة في علاقتك مع الشريك او الحبيب قد تقضي معظم وقتك بالتذمر والانزعاج قد تعاني العلاقات غير المستقرة من مزاجيتك الصعبة في حين تظهر ضغوط خارجية مهنية او اجتماعية وربما عائلية والتي تجعلك تشعر بعض الاحيان بسخافة التعبيرعن مشاعرك. تخطئ بطمر مشاعرك ودفن عواطفك. انت بحاجة الى من يقف الى جانبك حاليًا لذلك لا تدفع بالحبيب بعيدًا وتجنب المشاكل كي لا تسوء العلاقة نسّق بين مختلف الواجبات وافسح مجالاً للحوار الدافئ اذا كنت عازبا فعليك الدخول فقط في علاقات صداقة بسيطة.

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