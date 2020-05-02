الأجواء راكدة وروتينية تمامًا

مهنيًا: تكون الاجواء راكدة روتينية تمامًا حتى تاريخ 20 فالاسابيع الثلاثة الاولى فارغة من الحظوظ ولا يجوز الاتكال على الفرص العابرة. وبالرغم من ان الاسابيع الاولى من الشهر ستكون حذرة او صعبة نسبيًا الا ان وجود كوكب الزهرة المستقر في برجك مدة طويلة بالاضافة الى انتقال عطارد الى برجك يوم 11 يجعلك تنعم بتغييرات واحداث مهمة ويحمل اليك فرصا كبيرة ويزيد تألقا وقدرة على اقناع الاخرين والتأثير الجيد وكسب المعارك والمفاوضات حيث ستتمكن في جزئه الاول من مراجعة حساباتك واعادة تقييم الامور والاداء وحتى الاسترخاء لشحن طاقاتك. يناسبك العمل الهادئ والروتيني بعيدًا عن الاضواء والصخب.لكن وجود الشمس في مواجهة برجك من الثور تجعلك تشعر بالقلق والاضطراب معظم الوقت وقد تتسبب نتيجة لذلك بقطيعة او فشل. حاذر من اتخاذ القرارات الكبيرة والحاسمة.مع وصول الشمس الى برجك سوف تنقلب المعطيات لصالحك ابتداءً من 21 فستتمكن من طيّ صفحة سنوية وتستعجل اخرى رائعة وواعدة. ستكون الظروف الفلكية ناشطة على كافة المستويات، سيعمّ الازدهار وتختفي الهواجس والمتاعب. تبدو مشرق الوجه من جديد واكثر تفاؤلاً وحماسة للحياة. فالاسبوع الأخير من الشهر سيحمل معه صفحة جديدة سريعة الوتيرة ووفيرة الحظوظ وواعدة بالتقدّم والنجاح. وستجد نفسك قادرًا على تحليل الامور كما يجب بعيدًا عن الاوهام والحيرة. قد تسمع خبرًا سارًا في الاسبوع الأخير.

عاطفيًا: تكثر المفاجآت الحلوة والرومنسية في هذا الشهر المميز بتأثيرات كوكب الحب الذي يتنقل في برجك بحيث تشغلك أمور عاطفية تروقك وتدعم علاقتك الحالية. تكون لك الكلمة الفصل ولكنك لا تميل الى التسلط حاليًا، بل الى الانفتاح والعطاء، الأمر الذي يقربك من الحبيب وينعش الروابط مجدداً. تعبّر عن محبتك واهتمامك وتجد أن الحبيب بدوره مهتمّ لراحتك. تنال استحساناً وتعاطفاً وتكون مستعداً للوقوف الى جانب الشريك والاولاد والاهل داعماً ومؤيداً خطواته. إنه شهر إيجابي يعزّز حضورك ويفعّله. لن تتردّد في مفاجأة حبيبك بلفتة خاصة، وربما يفاجئك هو الآخر بما يسرّك ويرضيك. أما إذا كنت عازباً فالظروف تشجّع على التعارف، فقد يتقدم احدهم بطلب الزواج منك فأنت جريء ولن تتردّد في القيام بالمبادرة. كما يشير الى عقد بعض الصداقا المهمة وتلبية الدعوات انها فترة جميلة ترافقك حتى شهر آب أغسطس بشكل ايجابي ومطمئن، فإذا كانت هناك خلافات او التباسات، فهي لن تدوم، بل تختفي تحت تأثيرات كوكب الزهرة انها فترة مناسبة لمشاركة الحبيب في نشاطاته ولتمضية الوقت معًا ولتبادل الأحاديث على اختلاف وجهات نظرها.

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