مهنيًا: تفرح وتحلق في هذا الشهر الاستثنائي مع وجود الشمس اورانوس وعطارد في برجك والمشتري في برج الجدي الترابي الصديق ان هذه المواقع الفلكية تحمل اليك المجد من اطرافه ويعدك بالرفاهية والراحة والجاذبية المطلقة والاعمال الاكثر انتاجية بعد فترة من الركود التي عانيت من تقلباتها الشهر الماضي واجوائه المشحونة بالانفعالات والمتاعب،لكن بالرغم من كل هذه الايجابيات ستلمس سهولة تامة في سير الامور، وانفراجات على مختلف الاصعدة والمستويات. تتعزّز علاقاتك العامة والخاصة وتكسب المزيد من الدعم والشعبية والتأييد.فإن شهر أيار مايو يطالعك بظروفه الفلكية المميزة والمتنوعة والتي تجعل من هذا الشهر شهرًا ديناميكيًا ونشيطًا ومثمرًا، تحت تاثير كوك عطارد من برجك الذي يشير الى فرص جيدة ومكاسب وارباح كما يحمل معه الانفراج والتقدم فتطمئن خواطرك لوجود كوكب الزهرة كوكب الاساسي في الجوزاء اي في بيت المال بالنسبة لك الذي يوفر لك السعادة والربح والمكاسب والنجاح زد على ذلك وجود الشمس في برجك والمشتري في الجدي الترابي الصديق الذي يعاود سيره المباشر ما يعزز الحظوظ ويجعل الامال تتجسد وقد يتم لقاء مع احباء ومفاجاة جيدة وحظوظا في انجاح مخططاتك وبرامجك على كافة الاصعدة تعرف الصديق من الخصم وتتعرّف الى وجه جديد لخبرته ومؤهلاته او نفوذه. عزّز علاقاتك العامة ولا ترفض المشاركة في اي نشاط فإحياء الروابط وتعزيزها امر ايجابي ويخدم مصالحك وينقّي صورتك. صحّح بعض الشوائب مع بعض الاشخاص ولا تعاند. العب دورًا بنّاء في محيطك وستجد ان الكثيرين في المقابل سيبادلونك الخدمة.استرح في الاسبوع الاخير من العام لأنه فارغ من كل خبر ونجاح وحظ، فلا تراهن عليه بتاتًا. خصّصه لإعادة ترتيب الاوراق ودع العام ينتهي بسلام لا تأخذ قراراً حاسمًا خلاله.

عاطفيًا: ان العلاقات العاطفية تبشر بأجواء مناسبة ومشجعة وتشير الى اوقات جميلة تعيشها ولقاءات تثير حماستك وعلاقات مثمرة كما تشير الى حياة اجتماعية براقة فتجد نفسك مطمئنًا الى جانب الحبيب وبالقرب من اصدقائك واهلك ايضًا, ان وجود الزهرة في برج الجوزاء في موقع مناسب من برجك له اهمية كبيرة وتاثير ايجابي على جدولك العاطفي الشهري دون شك سوف تستمتع بقضاء اوقات طويلة مع الشريك فهو الشهر الافضل للترابط والتضامن ودعم بعضكما البعض كما تتحسن الثقة بالنفس وتتفتح عيناك على امكانيات جديدة اذا كنت عازبا , اما بالنسبة للمرتبط سوف يكون لك اكثر من لقاء عذب مع من تشتاق اليه ويناسبك التفاهم والتلاقي حول نقاط مشتركة مع الحبيب ولن تستاء من بعض الملاحظات التي قد يوجهها الحبيب بل بالعكس تمامًا فقد تظهر انفتاحًا كبيرًا، الامر الذي يفاجئ الحبيب. انّه شهر جميل وواعد ومثمر ولطيف يكفي لإنعاش العواطف والثقة.

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