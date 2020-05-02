اهدافك ليست صعبة المنال بل كل ما يتطلّبه الامر هو المثابرة

مهنيًا: ليست اهدافك صعبة المنال بل كل ما يتطلّبه الامر هو المثابرة وتكرار المحاولة فأنت تزال تتقدم تخطوات ثابتة واكيدة مدعوماً من ثلاثة كواكب الزهرة من الجزاء المريخ من الدلو وذلك لغاية 13 ايار مايو وزحل من الدلو وما زال الحظ يواكب هذه الخطوات فيميّزك عن الآخرين بوضوح. هنالك اجواء صعبة لدى مواليد عديدة بينما الاجواء صافية في سمائك تناديك الى النشاط والاجتهاد لعلك تتفوق في المنافسات وتحتل اعلى المراكز فالساحة شبه خالية من المنافسين الاقوياء ولذلك ادعوك بشدة الى مواجهة الحياة بقوة وعزم. كما ان وجود الشمس في بيت المال بالنسبة الى برجك سيجلب الحظ والنجاح ويسهّل المفاوضات التجارية والمالية كأن تسعى الى عملية بيع او شراء كما تشتري اشياء ثمينة ونادرة الا ان كوكب المريخ الذي سينتقل الى برج الحوت المواجه لبرجك اعتبارا من تاريخ 13 يتحدث عن تحديات ومواجهات لا تنسحب تحت الضغوط بل كرّر المحاولات حتى تحصل على ما تريد اضف الى ذلك وجود المشتري في الجدي المواجه لبرجك الذي سوف يطالك صحيا في بداية الشهر ويكون مؤشرا لعرقلة اعمالك ما يضطرك الى تغيير المسار في بعض القرارات المتعلقة بالامور المالية في انه بالتأكيد شهر الانشغالات المالية من ملفات وقروض ودعم وصفقات. لا تضيّع عليك الوقت وكن واعي تماما لكافة الاستثمارات ان الجو العام رغم ضبابيته يبشر بايجابية ويلائم تطلّعاتك وطموحاتك المهنية. لا تقف مكتوف اليدين بل تحرّك واظهر اهتمامًا وخبرة. اسعَ للفت النظر وشارك في النشاطات التي تخصّك. انه شهر مثمر وبنّاء ولا بدّ ان تسجّل هدفًا وتحقق انجازًا. تنشط اللقاءات وتزدهر العلاقات العامة في الايام العشرة الأخيرة. وتكون محط الانظار بأفكارك الغنيّة والذكيّة. فاوض ولا تخف من المواجهة.

عاطفيًا: لا يزال كوب الزهرة يتنقل في برج الجوزاء الهوائي الصديق ولا تزال التأثيرات الايجابية العاطفية والرومنسية تخيم على اجواء حياتك العائلية لتساعدك على تحقيق افضل اطلالة وسيجلب لك لقاءات مميزة لم تكن تتوقعها وتكون الظروف مؤاتية لتفعيل الروابط ولتصحيح الشوائب. تصفو الاجواء بين الحبيبين وتختفي التشنجات المسيئة والمزعجة ليصبح بإمكانك التفاهم بشكل افضل مع الحبيب او الشريك. كن واضحًا في كلامك واظهر نواياك الصادقة. لا خوف على مصير العلاقة اذا كان الطرفان مقتنعين باستمراريتها، فهي ستقوى وستصبح اكثر متانة. اما العازب فهو على موعد مع فرصة جيدة للبحث عن شريك العمر.ومن المتوقع ان يكون هذا الشهر مثمرا ما يجعلك جذابا وساحرا فتعكس ثقة بالنفس ورصانة.

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