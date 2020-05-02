محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي
قدمت وزارة الصحة والسكان، نصائح لمرضى الضغط والسكري، وذلك للاعتناء بصحتهم ضد فيروس كورونا المستجد.
وقالت وزارة الصحة في منشور على حسابها الرسمي في تويتر، إنه يتوجب على مرضى الضغط والسكري التقليل من تناول الملح الموجود في الأطعمة، والمخللات، واللحوم المصنعة، والمعلبات.
وأضافت أنه "يجب شرب الكثير من الماء، وتناول الكثير من الخضروات والفواكه".
كانت هذه تفاصيل خبر لمرضى الضغط والسكر.. إليك نصائح بسيطة من "الصحة" للوقاية من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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