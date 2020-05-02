لمرضى الضغط والسكر.. إليك نصائح بسيطة من "الصحة" للوقاية من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

قدمت وزارة الصحة والسكان، نصائح لمرضى الضغط والسكري، وذلك للاعتناء بصحتهم ضد فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة في منشور على حسابها الرسمي في تويتر، إنه يتوجب على مرضى الضغط والسكري التقليل من تناول الملح الموجود في الأطعمة، والمخللات، واللحوم المصنعة، والمعلبات.

وأضافت أنه "يجب شرب الكثير من الماء، وتناول الكثير من الخضروات والفواكه".